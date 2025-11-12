Palermo, Teatro per famiglie “Al Sant’Eugenio”, in scena ”Cuori Sioux”

Condividi questo articolo?

Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41 a Palermo, è di scena, sabato 15 novembre, alle ore 17, lo spettacolo “Cuori Sioux”, una fiaba che ci riporta ai tempi di indiani e cowboy, ambientata in una vivacissima riserva indiana, in cui i buoni sentimenti e la difesa di ciò a cui teniamo scateneranno vicende rocambolesche che promettono di divertire grandi e piccoli.

Cuori Sioux, di Marco Marside, vedrà sul palco: Massimiliano Sciascia, Fabiola Arculeo, Vincenzo Pepe, Mirko Ingrassia, e Benni Aiello. Regia di Fabiola Arculeo e Benni Aiello.

Il pacifico accampamento della tribù dei Sioux viene preso d’assalto da due improbabili cow boys alla ricerca delle sacre pergamene di pelle d’orso, che darebbe loro la certezza di diventare i padroni di tutte le praterie del west.

Lo spettacolo, mette in luce la sempre attuale sete di potere e la volontà di espropriare una terra ad un popolo. Gag e divertimento saranno assicurati.

Annunci