PALERMO TEATRO BIONDO: Per le “Colazioni d’autore” Vincenzo Pirrotta legge “Trilogia delle metamorfosi”

Proseguono, domenica 30 novembre alle ore 11.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, le Colazioni d’autore curate da Vincenzo Pirrotta e dedicate ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della nascita.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sellerio editore, si inserisce nel programma del “Centenario Camilleri” promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale “Camilleri 100”.

A partire dalle 10.15 sarà possibile intrattenersi nel foyer della Sala Strehler per fare colazione e dialogare con lo stesso Pirrotta, che alle 11.00 darà il via alla lettura della Trilogia delle metamorfosi, che comprende brani tratti da Maruzza Musumeci, Il casellante e Il sonaglio.

Il biglietto, comprensivo di colazione e letture, costa 10 euro.

Prevendite al Botteghino del Teatro Biondo e su www.vivaticket.com.

Colazioni d’autore

a cura di Vincenzo Pirrotta

in collaborazione con Sellerio

i prossimi appuntamenti

Sala Strehler, domenica 30 novembre ore 11.00

Trilogia delle metamorfosi

testi tratti da Maruzza Musumeci, Il casellante, Il sonaglio

Sala Strehler, domenica 7 dicembre ore 11.00

Le vichinghe volanti

e altre storie d’amore a Vigàta

Nella foto, Vincenzo Pirrotta