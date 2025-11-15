Palermo. TEATRO BIONDO: Per le “Colazioni d’autore” Vincenzo Pirrotta legge “Storie di Vigàta”

Condividi questo articolo?

Proseguono, domenica 16 novembre alle ore 11.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, le Colazioni d’autore curate da Vincenzo Pirrotta e dedicate quest’anno ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della nascita.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sellerio editore, si inserisce nel programma del “Centenario Camilleri” promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale “Camilleri 100”.

A partire dalle 10.15 sarà possibile intrattenersi nel foyer della Sala Strehler per fare colazione e dialogare con lo stesso Pirrotta, che alle 11.00 in punto darà il via alle Storie di Vigàta, con le letture di brani tratti da La Regina di Pomerania e La guerra privata di Samuele.

Il biglietto, comprensivo di colazione e letture, costa 10 euro, è prevista una card per 4 ingressi al costo di 35 euro.

Prevendite al Botteghino del Teatro Biondo e su www.vivaticket.com.

Colazioni d’autore

a cura di Vincenzo Pirrotta

in collaborazione con Sellerio

i prossimi appuntamenti

Sala Strehler, domenica 16 novembre ore 11.00

Storie di Vigàta

da La Regina di Pomerania e La guerra privata di Samuele

Sala Strehler, domenica 23 novembre ore 11.00

La rivoluzione della luna

Camilleri e il romanzo storico

Sala Strehler, domenica 30 novembre ore 11.00

Trilogia delle metamorfosi

testi tratti da Maruzza Musumeci, Il casellante, Il sonaglio

Sala Strehler, domenica 7 dicembre ore 11.00

Le vichinghe volanti

e altre storie d’amore a Vigàta