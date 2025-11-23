Palermo. TEATRO BIONDO: Per le “Colazioni d’autore” Vincenzo Pirrotta legge “La rivoluzione della luna”

Proseguono oggi, domenica 23 novembre alle ore 11.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, le Colazioni d’autore curate da Vincenzo Pirrotta e dedicate quest’anno ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della nascita.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sellerio editore, si inserisce nel programma del “Centenario Camilleri” promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale “Camilleri 100”.
A partire dalle 10.15 sarà possibile intrattenersi nel foyer della Sala Strehler per fare colazione e dialogare con lo stesso Pirrotta, che alle 11.00 in punto darà il via alla lettura di alcuni brani tratti da La rivoluzione della luna, un romanzo storico nel quale Camilleri ricostruisce la vicenda di Eleonora De Moura, divenuta governatrice della Sicilia per un breve periodo nel 1677, succedendo al marito Carlo III.
L’operato di Eleonora rimane un esempio di buon governo rivolto in particolare al riscatto della condizione femminile.
Il biglietto, comprensivo di colazione e letture, costa 10 euro, è prevista una card per 4 ingressi al costo di 35 euro.
Prevendite al Botteghino del Teatro Biondo e su www.vivaticket.com.
___________________
Colazioni d’autore
a cura di Vincenzo Pirrotta
in collaborazione con Sellerio
i prossimi appuntamenti
Sala Strehler, domenica 23 novembre ore 11.00
La rivoluzione della luna
Camilleri e il romanzo storico
Sala Strehler, domenica 30 novembre ore 11.00
Trilogia delle metamorfosi
testi tratti da Maruzza Musumeci, Il casellante, Il sonaglio
Sala Strehler, domenica 7 dicembre ore 11.00
Le vichinghe volanti
e altre storie d’amore a Vigàta
ingresso alle colazioni a partite dalle ore 10.15
posto unico colazione + lettura 10 euro
biscotti artigianali offerti da Tumminello