Palermo. Qual è oggi la relazione tra tecnologie e democrazia?

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Secondo incontro su Ridisegnare la democrazia. Domani, venerdì 21 novembre ore 18.00 istituto Arrupe

Qual è oggi la relazione tra tecnologie e democrazia? Prosegue il ciclo di incontri Ridisegnare la democrazia, promosso dall’Istituto Arrupe.

Annunci

Venerdì 21 novembre, dalle 18.00 alle 20.00, si discuterà, infatti, delle relazioni — tutt’altro che neutrali — tra tecnologie e democrazia. Per l’occasione, interverranno: Salvatore Gaglio (professore emerito dell’Università di Palermo di Intelligenza Artificiale e robotica e Guido Noto La Diega (docente di Diritto delle nuove tecnologie all’Università di Strathclyde (Glasgow).

“La relazione tra tecnologie e democrazia non è neutrale – afferma p. Gianni Notari, direttore dell’istituto Arrupe -. Le tecnologie digitali – dall’intelligenza artificiale ai social, dalle piattaforme di partecipazione civica ai sistemi di sorveglianza – possono amplificare il potere dei cittadini, favorire la trasparenza, migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e rafforzare i meccanismi partecipativi. Possono rendere accessibili dati prima invisibili, facilitare il controllo diffuso sulle istituzioni, creare spazi deliberativi più inclusivi”. “Tuttavia – prosegue Notari – gli stessi strumenti, se impiegati senza adeguati contrappesi, rischiano di produrre effetti profondamente corrosivi, algoritmi opachi che influenzano le scelte politiche, manipolazioni mirate delle emozioni e delle percezioni pubbliche, concentrazioni di potere nelle mani di piattaforme globali, sorveglianza pervasiva che limita i diritti fondamentali, sfruttamento dei dati personali senza trasparenza né consenso reale. In questi casi, la tecnologia non solo non sostiene la democrazia ma ne mina le fondamenta”.

 


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti