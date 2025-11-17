Palermo: “E’ autunno e cadono le foglie” al Bar Pickwick presenta il libro di Pippo Russo

Condividi questo articolo?

Giovedì 20 novembre a partire dalle 18,30 nuovo incontro della rassegna letteraria “E’ autunno e cadono le foglie” promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.

Ospite della serata sarà Pippo Russo con il suo “L’estate di Totò Schillaci” edito da Derive ed Approdi.

Annunci

A dialogare con l’autore ci sarà Davide Ficarra.

Il libro:

Palermo, dicembre 1989. Nel pieno di una delle stagioni più intossicate dai veleni della mafia si apre uno squarcio di vitalità: le facoltà universitarie vengono occupate e da lì parte il movimento della Pantera, il sindaco democristiano eretico Leoluca Orlando si batte per rinnovare la politica, a cominciare dal suo partito e dai gattopardi che lo controllano. D’improvviso Palermo incarna una promessa di cambiamento. E tutto ciò avviene proprio mentre un altro palermitano giunge inatteso a conquistare la scena nazionale: Totò Schillaci, alla sua prima stagione nella Juventus, si prende a suon di gol la maglia della nazionale e i campionati mondiali da giocare in casa. La città che pareva condannata all’eterno presente indica il futuro all’Italia. Ma durerà? O sarà solo una stagione delle illusioni che cede il passo all’autunno del disincanto? L’estate di Totò Schillaci è un romanzo generazionale che guarda a un passaggio cruciale della storia italiana: la svolta fra gli Ottanta e i Novanta, tra illusione di grandezza e realtà di declino. Per la lettura di questo mutamento viene usata la chiave interpretativa del calcio, che da sempre è per l’Italia l’autobiografia della nazione e ne rispecchia pienamente la parabola nell’ultimo scorcio del millennio.

Pippo Russo è ricercatore di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze. Giornalista e saggista, ha dedicato diversi studi all’analisi sociologica dello sport. Oltre alla sua vasta produzione saggistica, ha pubblicato quattro romanzi, tra i quali la duologia dedicata a Nedo Ludi. Per DeriveApprodi ha pubblicato L’uomo è ciò che mangia? Appunti per una teoria della cittadinanza alimentare (2025) e L’estate di Totò Schillaci (2025).