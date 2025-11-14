Palermo. “Cucina Crocevia”: due chef, due città, un solo viaggio nell’anima del Paese.

Condividi questo articolo?

Si chiama “Cucina Crocevia” l’evento ideato dagli chef Marco Massaia del ristorante Gagini di Palermo e Alessandro Miocchi del ristorante Retrobottega di Roma: due serate – il 23 novembre al Gagini e il 16 dicembre da Retrobottega – pensate come un viaggio a quattro mani tra culture, ingredienti e identità gastronomiche.

L’iniziativa nasce dal desiderio di reinterpretare con libertà, rispetto e curiosità i rispettivi territori, ispirandosi ai grandi maestri Giuseppe Coria e Ada Boni, autori che hanno saputo raccontare l’anima della cucina regionale italiana attraverso i loro ricettari. Tavola dunque come momento culturale: un luogo di riflessione, dialogo e condivisione, dove le tradizioni diventano linguaggio contemporaneo.

Il viaggio comincia dunque a Palermo, crocevia di civiltà e culture, dove la storia si intreccia con la cucina in una stratificazione di sapori e simboli. Protagonista di questa serata al ristorante Gagini sarà la Sicilia raccontata da Giuseppe Coria nel suo celebre libro “Profumi di Sicilia”: più che un ricettario, un vero e proprio viaggio nell’anima dell’Isola attraverso una raccolta di piatti, ingredienti, usanze e proverbi raccontati con uno sguardo insieme gastronomico e antropologico che restituisce un patrimonio immenso e ancora in parte inesplorato.

Nel menu, territori, tradizioni contadine e rituali domestici, saranno reinterpretati con leggerezza e visione contemporanea. Una Sicilia filtrata attraverso due sguardi esterni – quello piemontese di Massaia e quello abruzzese di Miocchi – accomunati dallo stesso rispetto per l’essenza della cucina e dal desiderio di esplorarne la dimensione culturale e sensoriale. Insieme costruiranno insieme un percorso che attraversa la Sicilia in un dialogo tra rigore piemontese, creatività abruzzese e calore mediterraneo, dove profumi, consistenze e gesti antichi si trasformano in piatti essenziali e sorprendenti.

Le portate nascono dal contatto diretto con la natura, dalla passione di entrambi per il foraging, dal loro rispetto profondo per la stagionalità e dalla ricerca di una relazione autentica con il territorio e i suoi ritmi. Ogni piatto sarà frutto della collaborazione reale, ideato insieme dai due chef e realizzato veramente a quattro mani nella cucina del Gagini, in una vera e propria joint venture gastronomica e culturale. Lo stesso accadrà per la cena romana di dicembre.

Il Gagini e gli chef

Il Gagini è un avamposto del gusto nel cuore di Palermo, dove la cucina d’autore incontra l’anima autentica della Sicilia. Nato nel 2011 grazie alla visione e alla lungimiranza di Franco Virga e Stefania Milano, il Gagini Restaurant sorge nel pieno del centro storico, tra la Vucciria e la Cala. Le sue mura cinquecentesche, che furono il laboratorio del grande scultore rinascimentale Antonello Gagini, oggi sono il luogo ideale in cui arte e gastronomia si intrecciano in un dialogo continuo, trovando la loro sintesi più naturale e profonda. Da quando Marco Massaia, torinese, classe ’87, ne ha preso in mano la cucina, il Gagini ha trovato un nuovo equilibrio tra memoria e ricerca. La sua è una cucina che parla di autenticità, di materia prima e di gesto, con lo sguardo curioso di chi è nato altrove ma sceglie ogni giorno di immergersi nella cultura siciliana. Accanto a lui, per questa serata, ci sarà Alessandro Miocchi di Retrobottega, una delle realtà più autentiche e radicali della nuova ristorazione romana, con la sua visione diretta e istintiva.