Niccolò Fabi questa sera al teatro Golden di Palermo per l’ultima data in Sicilia del tour 2025 che proseguirà per il resto della penisola

Accoglienza clamorosa al Metropolitan con numerose Standing ovation da parte di un pubblico attento e partecipe fino alle ultime note del concerto.

di Michele Creazzola

Trent’anni di carriera ed un nuovo disco uscito a Maggio. Il cantautore romano presenta in tour “Libertà negli occhi” suo nuovo lavoro discografico. I brani di ultima creazione si alternano, nella scaletta, ai successi ed alle canzoni che lo hanno reso celebre e ne hanno confermato la qualità artistica dal 1995.

Amico di Max Gazzè e Daniele Silvestri, ne ha condiviso significative esperienze musicali e più volte il palco. L’ ultima nel 2024, al Circo Massimo di Roma, per celebrare il decennale del cd “,Il padrone della festa” a cui fece seguito, nel 2015, l’uscita dell’,omonimo disco registrato dal vivo.

L’ esperienza collaborativa è raccontata nel film ” Un passo alla volta” per la regia di Francesco Cordino, uscito quest’anno al cinema e disponibile su Prime video.

Il nuovo album, che dà il titolo al tour, è frutto di una residenza artistica di circa 10 giorni in una baita sulle montagne, immerso nella natura, “in cui la libertà si cristallizza in un tempo presente, puro e senza scelte”. Niccolò Fabi afferma: «Libertà negli occhi più che un disco è un regalo che mi sono fatto e allo stesso tempo la testimonianza di un viaggio».

Collaboratori principali: Roberto Angelini, Alberto Bianco, Emma Nolde, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia.

L’album è stato scritto tra Roma e il Lago dei Caprioli (località Fazzon) in Trentino. Luoghi di particolare ispirazione per il disco che Fabi definisce come un regalo a sé stesso.

Il pubblico presente al Metropolitan di Catania ha assistito ad una performance densa di vibrazioni che, dal palco sono arrivate a tutte le file della platea, affollata per l’occasione. Uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e a lasciarsi attraversare dalla musica.

Due ore intense di musica, senza orpelli.

Un Niccolò Fabi rinnovato ed in fase di “svestizione” con questa parola lui definisce l’attitudine maturata durante il periodo di scrittura del nuovo album. Mettersi a nudo davanti al pubblico, significa aprire ancor più le porte alla condivisione di reciproci sentimenti che si manifestano durante il concerto, altamente interattivo, che Fabi tiene con grande maestria. Il pubblico attento e partecipe dall’ inizio all’ ultima nota della performance ha dimostrato grande apprezzamento e con ogni forma di comunicazione. Del resto il cantautore ha ribadito la grande accoglienza che il pubblico catanese gli riserva ogni volta che torna ad esibirsi nel capoluogo etneo.

L’interazione con i presenti in sala è un notevole elemento caratterizzante il concerto.

Un brano dopo l’altro si ha modo di comprendere, come non mai, quello che Fabi comunica.

Lo sguardo sul mondo, le riflessioni intime che sfociano nei testi delle sue canzoni cantate sul palco illuminato in modo soffuso, atto a salvaguardare la penombra che garantisce una penombra intima e rituale durante il tour 2025. Nulla è casuale, come lui stesso spiega, durante la performance dal vivo. Dal cappellino alle luci sul palco, ogni elemento è atto a proteggere l’atmosfera intima e colloquiale molto apprezzata da fans e neofiti.

Con la classe che lo contraddistingue, Niccolò Fabi ha ringraziato e salutato il pubblico dal palco e nel foyer del teatro.

I fans della prima ora si chiedevano se cantasse ” Capelli”, brano di successo presentato al festival di Sanremo 1997 ma evidentemente la scaletta attuale segue un filo conduttore che prende un’ altra strada rispetto a quella canzone ed altre del suo repertorio fuori dal contesto live autunno 2025.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi ci sono gli artisti con cui ha condiviso il percorso creativo del nuovo album e che da sempre sono parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

La nuova tournée teatrale di Niccolò Fabi “Libertà negli occhi Tour”, che sta riscontrando in tutta Italia, un’accoglienza calorosa ed emozionata, è approdata in Sicilia: dopo Catania è la volta di Palermo al teatro Golden questa sera alle 21,00.

I concerti in Sicilia sono realizzati dalla Punto e a capo sotto la direzione di Nuccio La Ferlita. I pochi biglietti ancora disponibili si possono acquistare online e presso il botteghino del teatro.

Niccolò Fabi, le canzoni in scaletta “Libertà negli occhi Tour 2025”

Alba

Andare oltre

È non è

Una somma di piccole cose

L’amore capita

Nessuna battaglia

Casa di Gemma

Chi mi conosce meglio di te

I cerchi di gesso

Io sono l’altro

Scotta

Ecco

Vince chi molla

Una mano sugli occhi

Una buona idea

Costruire

Libertà negli occhi

Facciamo finta

Lontano da me

Lasciarsi un giorno a Roma