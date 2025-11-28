Nell’aula magna del Palazzo Centrale l’Università di Catania conferirà “Dottorato honoris causa” al geologo Carlo Doglioni

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Oggi, venerdì 28 novembre alle 16, nell’aula magna del Palazzo Centrale, l’Università di Catania conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze della Terra e dell’Ambiente al geologo di fama internazionale Carlo Doglioni, ordinario di Geodinamica all’Università La Sapienza di Roma.

Carlo Doglioni è attualmente uno dei massimi esponenti nel panorama internazionale delle Scienze della Terra. I suoi studi hanno portato ad una rivisitazione dei modelli tettonici globali perfezionando la teoria della tettonica delle placche. Dal 2016 al febbraio 2025 è stato Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dove ha continuato le sue ricerche per comprendere la sismicità e la geodinamica terrestre e divulgare le scienze al pubblico, stimolando la ricerca sull’ambiente e sulle nuove risorse energetiche.

Annunci

La cerimonia sarà aperta dal rettore Enrico Foti. La lettura della motivazione sarà a cura di Rosolino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, la laudatio è affidata a Carmelo Monaco, decano dei docenti dell’area Scienze della Terra.

Seguirà la lectio doctoralis del prof. Doglioni, vicepresidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e già presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dal titolo “Gradienti della Terra”.

Nella foto, Carlo Doglioni


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti

Leave a Comment