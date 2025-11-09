Nebrodi: un milione per la sicurezza, al via i cantieri su quattordici strade provinciali

Condividi questo articolo?

La riqualificazione interessa un comprensorio di venti comuni

La Città Metropolitana di Messina investe oltre un milione di euro per la sicurezza della viabilità nei Nebrodi. Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria su quattordici arterie provinciali che attraversano venti comuni del comprensorio, da Caronia a Tusa, passando per Naso, Longi, Mistretta e Cesarò.

Il progetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di 1.037.600 euro, rientra nel programma di interventi destinato a migliorare la percorribilità e la sicurezza della rete stradale provinciale. L’esecuzione è stata affidata all’impresa ISA Segnaletica S.r.l. di Agira (Enna), specializzata in manutenzione e sistemi di sicurezza stradale.

I lavori prevedono il rifacimento dei tratti più danneggiati del manto stradale, la sostituzione delle barriere di protezione, il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e la pulizia delle opere di scolo. Le opere interesseranno le seguenti arterie:

– S.P. n° 151 di Cagnanò, nel comune di Naso;

– S.P. n° 152 del Bivio Gentile e del Piano Campi, nei comuni di Castell’Umberto, Tortorici e Ucria;

– S.P. n° 155 di San Salvatore di Fitalia, nei comuni di S. Salvatore di Fitalia, Caprileone, Mirto e Naso;

– S.P. n° 155/a di Dovera, nel comune di S. Salvatore di Fitalia;

– S.P. n° 157 Tortoriciana, nei comuni di Tortorici, Caprileone, Mirto, Frazzanò, Longi e Galati Mamertino;

– S.P. n° 160 Aluntina (1° tratto), nel comune di Torrenova;

– S.P. n° 160/b di San Marco d’Alunzio – Montagna, nel comune di S. Marco d’Alunzio;

– S.P. n° 165 di Bolo, nel comune di Cesarò;

– S.P. n° 167 dell’Ancipa, nei comuni di Cesarò e San Teodoro;

– S.P. n° 168 dei Monti Nebrodi (1° tratto), nel comune di Caronia;

– S.P. n° 172 di Romei, nel comune di Mistretta;

– S.P. n° 173 di Motta d’Affermo, nei comuni di Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano e Mistretta;

– S.P. n° 174 Vecchia Statale per Mistretta, nel comune di Mistretta;

– S.P. n° 177 di Tusa, nel comune di Tusa.

Durante l’esecuzione dei lavori sarà garantita la sicurezza della circolazione e la continuità dei collegamenti, con eventuali regolamentazioni temporanee del traffico solo nei tratti interessati.

«Con la consegna di questi interventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – proseguiamo l’azione di miglioramento della sicurezza della rete viaria provinciale. Le strade dei Nebrodi rappresentano un collegamento vitale per i nostri territori montani, e restituirle in condizioni migliori significa investire nella qualità della vita e nello sviluppo economico delle aree interne».

«Avviamo la fase operativa sulla base di criteri di urgenza e priorità, – ha affermato il direttore generale Giuseppe Campagna – per garantire sicurezza e piena efficienza alle arterie provinciali. È un passo significativo nel percorso di manutenzione e valorizzazione dell’intero comprensorio dei Nebrodi».