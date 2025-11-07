Natale 2025: dal 9 novembre un fitto calendario di eventi al Sicilia Outlet Village

Redazione
Danze sul ghiaccio e quartetto d’archi, ogni settimana sarà festa tra le vetrine decorate dei brand nazionali e internazionali

 

Il Natale bussa alle porte di Sicilia Outlet Village e trasforma la piazza centrale in uno scenario festoso con una pista da pattinaggio che sarà aperta al pubblico a partire dal 9 Novembre fino al 6 gennaio. Ogni settimana la piazza del Village si animerà inoltre con eventi e spettacoli per intrattenere il pubblico. Le vetrine dei 170 negozi dei brand nazionali e internazionali inizieranno a brillare per accogliere tutti in un’atmosfera fatta di fiocchi, regali, promozioni e sorprese. L’albero di Natale al centro della pista da pattinaggio sarà un incanto, verrà acceso domenica 9 Novembre al culmine di uno spettacolo di luce, emozione e poesia: con “Ice Dreams” eleganti ballerini introdurranno gli spettatori in un sogno tra le melodie natalizie più amate, con la loro danza e la grazia del pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 16 novembre ad allietare il pubblico saranno gli “Archi di Natale” tra le sonorità senza tempo di violini, viola e violoncello. L’esibizione live del quartetto d’archi infonderà il caloroso spirito del Natale. Lo shopping si alternerà all’ascolto piacevole dei grandi classici, da Carol of the Bells a White Christmas, fino a O Holy Night. Le “Christmas Strings” accompagneranno tutti in un viaggio emozionante, tra i ritmi gioiosi e quelli che rievocano i ricordi più belli.

 

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

 


