Mostra d’arte “Coraggio e Bellezza: Le Figlie di Zeus” a Villa Fortuna, Acicastello – Vernissage 14/11″

Il Comune di Acicastello è lieto di patrocinare la mostra d’arte personale di Lorena Lo Verde, intitolata “Coraggio e Bellezza: Le Figlie di Zeus nell’Arte”, curata da Valentina Capizzi. L’evento, che riporta in vita la storia e la profondità dell’arte greca, si terrà nella suggestiva cornice di Villa Fortuna, in Via Lungomare dei Ciclopi 137A.

Il vernissage è fissato per Venerdì 14 Novembre alle ore 17.30, con i saluti istituzionali del Sindaco di Acicastello.

Un messaggio di Ispirazione e Riscoperta:

La mostra si propone di dare voce alla ricca cultura greca, in particolare alle sue figure femminili divine. Le dee greche, con i loro valori, principi morali e fragilità, vengono presentate come fonte di ispirazione per le donne della società odierna, riflettendo le complessità e le forze di tantissime donne comuni. È un’occasione per riscoprire il legame intramontabile tra l’antichità e l’attualità.

L’iniziativa è realizzata in partnership con l’Associazione Amico Mondo e l’Associazione Culturale Viva Voce.