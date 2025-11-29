Messina, incontro dei sindaci dei Comuni di su sicurezza stradale e rilancio turistico

Condividi questo articolo?

Città Metropolitana di Messina: incontro con i sindaci dei Comuni di Basicò, Pace del Mela, San Pier Niceto, Condrò e Torregrotta su sicurezza stradale e rilancio turistico

Presenti agli incontri i vertici di Palazzo dei Leoni Giuseppe Campagna e Gaetano Maggioloti e i sindaci Filippo Gullo di Basicò, Domenico Nastasi di San Pier Niceto, Giuseppe Catanese di Condrò, Antonino Caselli di Torregrotta

Annunci

Prosegue anche questa settimana il ciclo di incontri istituzionali promosso dal sindaco metropolitano Federico Basile, finalizzati al monitoraggio delle criticità nei comuni e alla definizione delle priorità nel quadro del programma di riprogrammazione dei fondi destinati al territorio.

Nella giornata di ieri, il Direttore Generale della Città Metropolitana, Dott. Giuseppe Campagna, insieme al Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, Gaetano Maggioloti, ha incontrato i sindaci di Basicò, Pace del Mela, San Pier Niceto, Condrò e Torregrotta, raccogliendo segnalazioni e aggiornando gli amministratori locali sullo stato degli interventi in corso.

Durante gli incontri, il Direttore Generale Campagna ha inoltre illustrato il nuovo progetto informativo dedicato al turismo e alle identità culturali locali, iniziativa strategica che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a coinvolgere attivamente tutti i comuni della Città Metropolitana in un percorso di promozione integrata.

Comune di Basicò

Il sindaco Filippo Gullo si è soffermato sulle problematiche che investono la SP110 Montalbanese, in particolare il tratto di contrada Larderia, dove si registrano problemi legati alla necessità di nuova asfaltatura, alla manutenzione dei sottoservizi e alla scerbatura delle aree laterali. Il sindaco ha inoltre richiamato l’attenzione sulla strada agricola San Cono, fondamentale per la mobilità rurale e per l’accesso alle aziende agricole della zona.

«Le richieste del Comune di Basicò sono già oggetto della nostra programmazione. La manutenzione delle arterie rurali e il miglioramento della SP110 rientrano tra le priorità che intendiamo affrontare con tempi certi», ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Campagna.

«Vogliamo garantire ai piccoli comuni del comprensorio un’attenzione concreta. Stiamo costruendo un piano di interventi che tenga conto delle reali esigenze del territorio, come quelle segnalate da Basicò», ha affermato il Sindaco Metropolitano Federico Basile.

Comune di Pace del Mela

Il sindaco Mario La Malfa ha focalizzato l’attenzione sui problemi che riguardano la SP64, nel tratto Giammoro – Pace del Mela, dove il dissesto del manto stradale, la mancanza di scerbatura e la necessità di potatura delle alberature ai margini della carreggiata rappresentano un problema crescente per residenti e automobilisti.

Particolarmente grave è la situazione della SP64 verso Gualtieri Sicaminò, dove si registra un crollo della parte laterale della sede stradale con la conseguente assenza del guardrail e un aumento del rischio per la circolazione.

La Malfa ha inoltre evidenziato la necessità di intervenire sulla SP67, direzione San Filippo del Mela, dove si richiede una manutenzione straordinaria per garantire condizioni di sicurezza adeguate.

«Le criticità della SP64 sono note e rientrano tra le aree sulle quali si sta intervenendo con urgenza. Stiamo lavorando per garantire sicurezza e piena percorribilità», ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Campagna.

«Il territorio di Pace del Mela necessita di interventi rapidi e mirati. Stiamo mettendo in campo risorse e programmazione per restituire una viabilità sicura e funzionale», ha affermato il Sindaco Metropolitano Federico Basile.

Comune di San Pier Niceto

Il sindaco Domenico Nastasi ha segnalato le principali criticità che riguardano la SP41 Quater, in direzione Torrente Niceto località Contrada Oliva, un’arteria utilizzata quotidianamente dai residenti e caratterizzata da un forte dissesto idrogeologico che compromette la stabilità del piano stradale.

Nastasi ha inoltre segnalato la necessità di scerbatura lungo la strada agricola Mandrafurci – Lipantani, già interessata da lavori di consolidamento successivi ai recenti fenomeni alluvionali.

Durante l’incontro, il Direttore Generale Campagna ha comunicato che, in merito agli interventi da effettuare sulla SP62, sono in corso le verifiche amministrative e, a breve, saranno appaltati i lavori di messa in sicurezza, che includeranno muretti di contenimento, canalizzazione delle acque, barriere laterali e rifacimento della pavimentazione stradale.

«Gli interventi sulla SP62 sono ormai definiti e partiranno a breve. Continueremo a monitorare anche le condizioni della SP41 Quater, che richiede azioni di contrasto al dissesto idrogeologico», ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Campagna.

«San Pier Niceto ha evidenziato problematiche importanti e legate alla sicurezza. La Città Metropolitana c’è e continuerà a supportare il territorio con interventi programmati e mirati», ha affermato il Sindaco Metropolitano Federico Basile.

Comune di Condrò

Il sindaco di Condrò ha segnalato l’urgenza di accelerare gli interventi di manutenzione lungo la SP63 e la SP63 bis, fondamentali per la viabilità locale.

Le principali necessità riguardano il miglioramento del deflusso delle acque piovane, per evitare cedimenti del piano stradale, la ricostruzione delle barriere laterali di contenimento e le operazioni di scarifica e bitumazione, indispensabili per restituire sicurezza e scorrevolezza alla carreggiata.

«Gli interventi richiesti su SP63 e SP63 bis sono già in fase di valutazione avanzata. Il nostro obiettivo è velocizzare le procedure e garantire manutenzioni efficaci», ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Campagna.

«La viabilità di Condrò rappresenta un nodo importante del comprensorio. Interverremo con senso di responsabilità e con una visione complessiva delle esigenze dell’area tirrenica», ha affermato il Sindaco Metropolitano Federico Basile.

Comune di Torregrotta

Il sindaco Antonino Caselli ha presentato un quadro dettagliato delle esigenze più urgenti del territorio.

Le arterie oggetto di segnalazione sono state la SP60, la SP60 bis e la SP59, tutte interessate da problemi di mancata scerbatura, degrado del manto stradale e necessità di interventi strutturali per garantire una maggiore messa in sicurezza.

Caselli ha sottolineato come queste strade rappresentino collegamenti fondamentali con i comuni limitrofi e rivestano un’importanza significativa anche per il traffico pendolare.

«Le esigenze di Torregrotta sono chiare. Sulle strade provinciali del comprensorio stiamo predisponendo interventi che puntano a migliorare sicurezza e manutenzione», ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Campagna.

«Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete ai territori. Torregrotta rientra tra i comuni su cui stiamo concentrando importanti azioni di recupero della viabilità», ha affermato il Sindaco Metropolitano Federico Basile.

Al termine della giornata di confronto, il Direttore Generale Giuseppe Campagna ha dichiarato:

«Il dialogo costante con i sindaci ci permette di costruire una programmazione più efficace e rispondente alle reali esigenze del territorio. Stiamo accelerando sui progetti in corso, sia in ambito viario sia nella valorizzazione culturale e turistica, perché crediamo che lo sviluppo della Città Metropolitana passi da interventi concreti e dalla capacità di fare rete tra le amministrazioni.»

Il Sindaco Metropolitano Federico Basile ha sottolineato: «Questi incontri sono fondamentali per mantenere un rapporto diretto con i comuni e per garantire che ogni intervento sia calibrato sulle priorità locali. La Città Metropolitana continua a investire sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla tutela dei territori e sulla promozione delle nostre identità culturali. Solo lavorando insieme possiamo assicurare risultati duraturi e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità”.