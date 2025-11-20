Medici Catania, l’Ordine etneo lancia il progetto “Alert” per intercettare i casi di violenza

Condividi questo articolo?

Tavolo tecnico – Progetto “Alert”

INTERCETTARE I CASI DI VIOLENZA, L’ORDINE DEI MEDICI DI CATANIA INDICA LA VIA

AVVIATO UN PERCORSO CONDIVISO CON L’ASP E LE AZIENDE OSPEDALIERE SULL’IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI SANITARI

Integrare i flussi informativi dei Pronto Soccorso con l’obiettivo di migliorare l’intercettazione precoce dei casi di violenza. Questo il progetto denominato “Alert” avviato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Catania, che ha organizzato un Tavolo Tecnico al quale hanno partecipato Alfio Saggio presidente dell’OMCeO, Elisabetta Battaglia consigliere tesoriere OMCeO e coordinatrice della Commissione antiviolenza dell’Ordine nonché i rappresentanti delle direzioni sanitarie delle Aziende Ospedaliere dell’ASP di Catania, i responsabili dei servizi informatici e i componenti della Commissione Antiviolenza dell’Ordine.

Durante il confronto sono state approfondite le potenzialità di un modello condiviso che consenta ai Pronto Soccorso di individuare più efficacemente situazioni sospette di violenza attraverso una migliore organizzazione e lettura integrata dei tracciati informativi. Una prospettiva che – come sottolineato dai partecipanti – potrebbe rappresentare una svolta nella capacità del sistema sanitario di riconoscere e tutelare le vittime.

In conclusione dei lavori, i presenti hanno assunto l’impegno di procedere a una verifica di sostenibilità informatica per valutare l’interoperabilità e la fattibilità tecnica delle soluzioni proposte e ad una valutazione della conformità normativa, con particolare attenzione alla piena tutela dei dati personali e al rispetto della disciplina in materia di privacy. «La risposta delle Aziende Ospedaliere e dell’ASP è stata straordinaria – hanno affermato il presidente Saggio e la tesoriera Battaglia – C’è una consapevolezza diffusa che il sistema sanitario può e deve svolgere un ruolo determinante nell’emersione della violenza. Questo percorso condiviso è un investimento in civiltà, responsabilità e tutela dei più fragili. È stato fatto il primo passo, ma siamo tutti convinti che per la buona riuscita del progetto sia necessaria una cooperazione strutturata tra gli attori coinvolti nella gestione degli accessi in emergenza-urgenza».

Il Tavolo Tecnico proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori incontri finalizzati alla definizione di un modello operativo uniforme da estendere a tutto il territorio provinciale.

Sono intervenuti:

Dott. Alfio Saggio Presidente OMCeO

Dott.ssa Elisabetta Battaglia Coordinatrice Commissione OMCeO

Avv. Eleonora Savoca Funzionario legale OMCeO

Ing. Salvatore Sanfilippo Funzionario informatico OMCeO

Dott.ssa Valentina Altadonna Direzione Sanitaria Policlinico

Dott.ssa Anna Maria Ippolito Pediatra Cannizzaro

Dott.ssa Rosa Zito Azienda Ospedaliera Cannizzaro

Dott.ssa Loredana Sucato ASP Catania

Ing. Riccardo Accetta Informatico ASP Catania

Ing. Dino Portale Informatico ASP Catania

Dott.ssa Diana Cinà D.S. Cannizzaro

Dott. Mauro Sapienza D.S. ARNAS Garibaldi

Dott. Antonio Stracqualursi ASP

Dott.ssa Claudia Vecchio P.S. Cannizzaro