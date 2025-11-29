Massimo Ghini, al Teatro Abc di Catania la grande commedia all’italiana con “Il vedovo”

Condividi questo articolo?

Dal 29 novembre al 14 dicembre 2025, il Teatro Abc di Catania è lieto di ospitare “Il vedovo”, dal celebre film di Dino Risi un adattamento di Ennio Coltorti e Gianni Clementi. Nell’ambito della nuova stagione teatrale Turi Ferro, sul palcoscenico di Sicilia un superbo MASSIMO GHINI, che firma anche la regia della pièce prodotta da Nuova Enfi Teatro, Nuova Artisti Riuniti e Il Parioli. Al suo fianco la splendida Galatea Ranzi.

Una commedia cinica e irresistibile, specchio grottesco di un’Italia che, tra ambizione, fallimenti e apparenze, non smette mai di far ridere e riflettere. Va in scena una nuova e brillante versione teatrale de “Il vedovo”. A vestire i panni di Alberto Nardi è MASSIMO GHINI, industriale romano tanto ambizioso quanto disastroso negli affari, al fianco di una spietata e lucida Elvira Ceccarelli, interpretata da Galatea Ranzi. Con loro un cast formidabile formato da Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Ruocco e Luca Scapparone, per una rappresentazione curata fin nei dettagli.

Annunci

La regia dello stesso MASSIMO GHINI guida l’intero impianto drammaturgico, restituendo allo spettatore una lettura brillante e affilata di un testo che attraversa epoche e contesti, senza perdere la sua ironica attualità. L’ambientazione, traslata nella Roma contemporanea, mantiene intatto il gusto pungente della commedia all’italiana, offrendo una riflessione dal sapore agrodolce sulla brama di denaro e sull’inconsistenza di certi sogni di grandezza.

Alberto, sopraffatto dai debiti e deriso da una moglie che non lo stima, si lancia in tentativi maldestri di disfarsene, con esiti a dir poco bizzarri. In questa nuova versione teatrale, emerge con forza il contrasto tra l’inettitudine del protagonista e lo spregiudicato acume di Elvira, decisa a ricominciare altrove, lontana dalle fragilità di un marito che ha smarrito il senso della realtà. Tra alleati improbabili e situazioni al limite dell’assurdo, l’adattamento mantiene salda la struttura narrativa del film, aggiornandone i toni e i riferimenti e trasformando di fatto “Il vedovo” in una girandola comica irresistibile. Un classico del genere che omaggia due giganti come Alberto Sordi e Franca Valeri.

Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale Turi Ferro, verrà rappresentato dal 29 novembre al 14 dicembre 2025 al Teatro Abc di Catania, con una imperdibile tre giorni – dal 9 all’11 dicembre 2025 – al Teatro Golden di Palermo.

Si segnala, inoltre, che sabato 29 novembre alle ore 18.30 Massimo Ghini, insieme a tutto il cast, avrà il piacere di incontrare il pubblico presso l’Abc di Catania. I posti sono limitati e, per prenotarsi, ci sarà un forum sui social della pagina del Teatro.