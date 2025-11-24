Mascali. Alberi monumentali importante riconoscimento dall’Assessorato regionale del Territorio

Condividi questo articolo?

Un importante riconoscimento è giunto dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, che ha inserito nell’elenco degli Alberi Monumentali di Sicilia tre maestosi esemplari presenti sul territorio comunale di Mascali: due esemplari di castagno (Castanea sativa) e un esemplare di leccio (Quercus ilex).

Tali alberi si distinguono per l’età, le dimensioni, la maestosità e la particolarità, e sono ora ufficialmente riconosciuti per il loro alto valore naturalistico, culturale, storico e paesaggistico. Sono considerati testimoni viventi del passato e beneficiano di leggi specifiche che ne tutelano la conservazione.

In particolare, i due esemplari di Castanea sativa fanno parte dello storico bosco del Carpineto, un luogo che per tutto il Medioevo e l’inizio dell’età moderna fu noto per essere impenetrabile e selvaggio, rifugio di briganti. Per celebrare e valorizzare questo patrimonio, è stata organizzata una conferenza sul tema: “Gli alberi monumentali del territorio di Mascali nel contesto etneo: patrimonio naturale e turismo.” L’appuntamento è stato al Museo dei Luoghi e delle Civiltà Marinare. Interverrato: Luigi Messina – Sindaco di Mascali, Veronica Musumeci – Vice Sindaco; Leonardo Vaccaro – Associazione marEtna; Pietro Minissale – Professore associato di Botanica, Università di Catania; Rosario D’Anna – Dottore in Scienze Agrarie, ex Dirigente Servizio Fitosanitario Regionale; Giuseppe Riggio – Presidente Regionale Club Alpino Italiano (CAI).