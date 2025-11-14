Martina Luvarà presenta, a Catania, il nuovo romanzo “Amare Viola e Crepe”

Condividi questo articolo?

“Amare Viola e Crepe”, a Catania la presentazione. della seconda opera di Martina Luvarà Un inno all’accettazione edito Nonsolopoesie edizioni. A quasi tre anni dal suo primo libro di poesie, Petali di Margherite, la giovane scrittrice catanese torna a parlare di amore e fragilità con la sua seconda opera

La giovane scrittrice catanese Martina Luvarà presenta la sua seconda opera, “Amare Viola e Crepe”, Nonsolopoesie edizioni). Il nuovo romanzo è un profondo viaggio nel tema dell’accettazione e della fragilità personale. La presentazione si terrà domenica 16 novembre, alle ore 18:00, presso Mezzaparola, in via Landolina 23, Catania.

Scelgo di stare bene. Questa è l’intensa e interessante consapevolezza che risuona alla fine di “Amare Viola e crepe”, l’opera narrativa di Martina Luvarà, che con il suo secondo romanzo ci offre un profondo viaggio attraverso il tema dell’accettazione.

Un finale, quello che la giovane scrittrice catanese, classe 2002, ha voluto regalarci non come esito risolutivo, ma come un consapevole punto di partenza. È l’istante in cui Viola, dopo essersi vista e guardata attraverso gli occhi di un ragazzo, si prepara finalmente a diventare donna, consapevole della propria forza e delle proprie fragilità. È in quel “Scelgo di stare bene” che risiede il vero inizio del suo cammino.

Riconoscere le crepe. Il messaggio di Luvarà è un inno all’accettazione: imparare ad amarsi con (e non nonostante) le crepe. L’opera esplora il delicato e cruciale momento in cui l’amore esterno diventa quel “coccio” interno che cerca spazio, che cerca incastro, che cerca di non perdersi in mezzo al caos. È un amore specchio che rende inevitabile il riconoscimento e l’accoglienza del proprio “io”. Quello autentico, certo, ma anche quello frantumato.

Tra prosa e verso. Martina Luvarà sceglie una struttura stilisticamente ibrida, capace di condensare la fluidità della narrativa con il ritmo della poesia. La prima, offre la storia di Viola (cosa succede); la seconda ne svela le motivazioni più intime (cosa sente Viola). Il risultato è un viaggio verso una liberatoria affermazione: scelgo di stare bene.

Durante la presentazione, Martina Luvarà sarà affiancata da Valentina Giua, referente siciliana del movimento Rinascimento poetico. L’evento prevede anche un accompagnamento musicale e la lettura di alcuni passaggi scelti del libro.