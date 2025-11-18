Mamma e figlia trovate morte nel congelatore di un appartamento, orrore in Tirolo

Condividi questo articolo?

La scoperta choc a Innsbruck, si tratta di una donna siriana di 34 anni e della figlia di 10. I sospetti su due fratelli austriaci

Orrore in Tirolo. Una donna siriana di 34 anni, che risultava dispersa dal luglio 2024, e la figlia, una bambina di dieci anni, sono state trovate morte dietro una parete di cartongesso all’interno di un congelatore in un appartamento a Innsbruck, in Austria. Due sospetti, un cittadino austriaco di 55 anni e il fratello di due anni più giovane, erano già stati arrestati a giugno. I due non hanno confessato.

Annunci