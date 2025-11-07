Magma 2025, da ieri i cortometraggi internazionali. Tante anteprime da tutto il mondo

Condividi questo articolo?

Da stasera alle 18,30, alla Casa del danzastorie, live performance dell’artista Alosha, sabato tocca ai 28 film brevi da 18 Paesi che si contenderanno il premio Lorenzo Vecchio

Il rush finale di Magma – mostra di cinema breve comincia stasera. L’edizione 2025 del festival di cortometraggi è arrivata al suo momento clou: il concorso internazionale. Tre serate – ieri, oggi e domani, sabato – con inizio sempre alle 20,30, sempre al Margherita Multisala di Acireale, il cinema di via Cavour che è da sempre la “casa” della manifestazione.

Nelle tre serate saranno proiettati i 28 film da 18 Paesi che sono stati selezionati dallo staff dell’associazione culturale Scarti, che da 24 anni consecutivi organizza il festival. Alla giuria – composta dal regista Selim Evci, dall’attrice Jane Alexander e dal regista Gianluca Santoni – spetterà il compito di assegnare il premio Lorenzo Vecchio, dedicato al fondatore e primo direttore artistico di Magma, oltre che eventuali menzioni speciali. Gli spettatori al cinema potranno votare, invece, per assegnare il Premio del pubblico. Infine, l’Amc – Associazione montaggio cinematografico e televisivo, assegnerà il Premio Amc al miglior montaggio.

Ieri proiettati dieci film: “Headache“, di Paria Shojaeian (Iran, 2025, 15’); “Profitable place“, di Alex Maximov (Bielorussia, 2025, 5’); “Théâtre de Guerre“, di Arthur Lecocq, Gabriel Delcroix, Arthur Delcroix, Romuald Gouriou, Julien Vanas, Clarence Delehaye e Noëmie Ivelou (Francia, 2024, 6’); in anteprima nazionale “Fliwer“, di Maxim Kulkov (Russia, 2024, 16’); “Lui“, di Matthias Couquet (Francia, 2024, 10’); “Die letzte Wette“, di Meike Wüstenberg (Austria, 2024, 14’); “Choice“, di Marko Crnogorski (Macedonia del Nord, 2025, 17’); “Eksi Bir“, di Ömer Ferhat Özmen (Turchia, 2024, 15’); “Grandma Nai Who Played Favorites“, di Chheangkea (Cambogia / Francia / USA, 2025, 19’); e “Why did you leave the horse alone?“, di Faouzi Bensaïdi (Francia / Marocco, 2024, 15’).

Oggi, 7 novembre, si comincia con la proiezione speciale di “Pozzillo: il respiro di un borgo” (2025, 20’), di Alessio Armiento. Si tratta di una produzione speciale dell’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale. sarà la volta di nove film, di cui tre anteprime nazionali: “Bis Montag“, di Dominik Gasser e Emma Lou Paleit (Germania, 2023, 15’); “Rabibocher“, di Benoît Martin (Francia, 2024, 18’); e “The Rotary Press“, di Iratxe Fresneda (Spagna, 2024, 8’). E poi: “La Banda“, di Delia Márquez Sánchez e Leonor Jiménez (Spagna, 2024, 17’); “Les Imatges arribaren a temps“, di Jaume Carrió (Spagna, 2024, 6’); “Periquitos“, di Alex Rey (Spagna, 2024, 6’); “The Eggregores’ Theory“, di Andrea Gatopoulos (Italia, 2024, 15’); “The one who knows“, di Eglė Davidavičė (Lituania / Francia, 2024, 12’); e “Off-Time“, di Nata Metlukh (USA / Giappone / Regno Unito, 2025, 10’).

Sabato, 8 novembre, serata di chiusura, saranno proiettati gli ultimi nove film: “Minus two hundred“, di Nikolas Passaris (Grecia, 2024, 14’), che è anche un’anteprima nazionale; e poi “Bitter Chocolate“, di Sahar Sotoodeh (Germania / Iran, 2024, 20’); “Buffet Paraiso“, di Héctor Zafra e Santi Amézqueta (Spagna / Francia, 2024, 8’); “Deep in my Heart is a Song“, di Jonathan Pickett (USA, 2024, 16’); “Depredador“, di Javier Fesser (Spagna, 2024, 7’); “Domenica Sera“, di Matteo Tortone (Italia / Francia, 2024, 16’); “La Buona Condotta“, di Francesco Gheghi (Italia, 2024, 14’); “Paper Dream“, di Laura Boráros (Repubblica Ceca, 2024, 4’); e “Ryan can’t read“, di Rhys Chapman (Regno Unito, 2024, 19’).

Oltre alle serate al cinema, Magma – mostra di cinema breve è anche appuntamenti collaterali. Così domani pomeriggio, alle 18,30, alla Chiesa di Gesù e Maria di via Dafnica l’artista Alosha, premio Unesco 2019 come messaggero di pace e cultura siciliana nel mondo, darà vita a una performance ispirata al libro “Mia madre non chiude mai”, ispirato al romanzo di Lorenzo Vecchio, vincitore del premio Elio Vittorini 2005 per la migliore opera prima.

Magma è realizzato dall’associazione culturale Scarti, in collaborazione con il Comune di Acireale e grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission e della Camera di Commercio Sud Est Sicilia. Nel 2025 Magma ha anche il sostegno del MiC (Ministero della Cultura) e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.