L’Istituto italiano di Cultura di Londra ospita nella sua sede, la mostra Palermo rifiorisce con Santa Rosalia

Sarà esposta dal prossimo 2 dicembre e fino al 7 gennaio 2026 su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Londra che la ospita nella sua sede, la mostra Palermo rifiorisce con Santa Rosalia. L’esposizione verrà inaugurata il 2 dicembre dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella e dal direttore dell’istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone.

Esposta una selezione degli scatti realizzati da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024: un coinvolgente racconto visivo della città di Palermo e della sua più nota tradizione.

Nella foto, Andrea Vagni. L’attesa.Santa Rosalia arriva ai Quattro Canti