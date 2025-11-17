“Le memorie dell’anima” il primo libro di Roberta Lo Re

Condividi questo articolo?

Arriva in libreria e in tutti i digital store “Le memorie dell’anima”, Edizioni Arianna, il primo libro di Roberta Hilde Lo Re. Studiosa e appassionata di filosofia moderna e contemporanea, cultrice di teosofia steineriana l’autrice ha dedicato molti anni ad una ricerca spirituale trasversale e antidogmatica, per approfondire da altre prospettive i meandri della spiritualità e non solo.

Dopo aver trascorso una prima fase di vita forense ha poi definitivamente scelto la via della ricerca e dello studio, approfondendo argomenti che fanno parte di un bagaglio culturale frutto soprattutto di ricerche personali.

“Il libro- dichiara Lo Re- non è un romanzo, non è un racconto, non è un saggio: è un affascinante viaggio alla ricerca del sé, oltre i confini dell’inconscio, alla ricerca dell’anima e delle sue memorie”. Attraverso un linguaggio diretto, il lettore viene condotto per i sentieri della consapevolezza e della ricerca, in un crescendo di argomenti esistenziali di ampio interesse, lasciando la curiosità per approfondirli.

“Questo libro è il frutto di ricerca, di riflessioni e studi personali condotti sulle linee di pensiero di filosofi e pensatori anche contemporanei- continua la scrittrice-. L’obiettivo è ambizioso: squarciare il velo di Maya che separa la conoscenza dalla consapevolezza”.

“Le memorie dell’anima” è il suo primo libro ‘autonomo’, ma Roberta Hilde Lo Re ha già partecipato a pubblicazioni di narrativa e saggistica.