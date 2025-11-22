Le Ciminiere di Catania: il Natale non si spegne, torna Christmas Town

Condividi questo articolo?

Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 il più grande Parco tematico del Sud Italia

CHRISTMAS TOWN 2025: IL VILLAGGIO DI NATALE PIÙ GRANDE DEL SUD ITALIA RIACCENDE LE CIMINIERE E LA SPERANZA DELLA CITTÀ

Pista di pattinaggio più grande di sempre, nuova Giostra Albero di Natale in anteprima assoluta, White Slide e una Casa di Babbo Natale da 450 mq

La magia del Natale continua. Superando ogni difficoltà e trasformando una ferita recente in occasione di rinascita: il centro fieristico Le Ciminiere si prepara a riaccendere le sue luci con Christmas Town, il più grande Parco tematico del Natale del Sud Italia, in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un segnale forte per la città: il Natale non si spegne, ma torna ancora più intenso, tra emozioni condivise, spettacoli e famiglie in festa. Dietro le quinte, nei viali e nei padiglioni del complesso fieristico, centinaia di persone lavorano senza sosta: strutture che crescono giorno dopo giorno, allestimenti luminosi che si accendono, prove tecniche di spettacoli e attrazioni. Un vero e proprio “cantiere della meraviglia”, dove la costruzione del Villaggio diventa anche un modo per restituire bellezza e normalità alla comunità.

Al centro delle novità di quest’anno, la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre, pronta ad accogliere grandi e piccoli in un’atmosfera da fiaba. Accanto, farà il suo debutto la nuova Giostra Albero di Natale, una anteprima assoluta destinata a diventare uno dei simboli di questa terza edizione, insieme al travolgente White Slide, il divertentissimo scivolo da percorrere sulle ciambelle gonfiabili.

Torna, completamente rinnovata, la Casa di Babbo Natale, una dimora incantata di 450 metri quadrati, con nuove esperienze da vivere all’interno accanto agli elfi e a Mamma Natale. Un percorso immersivo pensato per i bambini, ma capace di emozionare anche gli adulti. Accanto, la Casa del Grinch, ispirata al celebre cartone ambientato nella città dei “Chinonso”, accoglierà i visitatori in un mondo ironico e coloratissimo, per scoprire anche il lato più irriverente del Natale. Non mancheranno i grandi spettacoli dal vivo che hanno reso Christmas Town un appuntamento imperdibile per il pubblico di tutte le età: il Christmas Circus, con acrobati, numeri mozzafiato e il ritorno dell’amatissimo elfo cannone; i Magic Show, che quest’anno porteranno in scena nuovi spettacoli e grandi illusioni; il Musical “Lo Schiaccianoci”, un grande classico delle feste, reinterpretato per far sognare bambini e famiglie.

A completare il villaggio: la maestosa ruota panoramica alta 32 metri, l’antica giostra cavalli con le sue musiche e i suoi decori, le Christmas Big Balls, le aree gioco, il Cinema di Natale con i film più amati di sempre, il nuovo Albero dei Canti di Natale, le parade tematiche e migliaia di luci scintillanti che disegneranno l’atmosfera del parco.

Christmas Town si conferma così il luogo più bello dove vivere il Natale in famiglia e tra amici, un’esperienza che unisce stupore, divertimento e tempo di qualità condiviso. In un momento delicato per la città, il villaggio di Natale più grande del Sud Italia si prepara ad accogliere, ancora una volta, decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo. E diventa anche un simbolo: la capacità di ripartire insieme, facendo della festa un’occasione di comunità.