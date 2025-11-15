L’arcivescovo di Catania, S.E. Mons. Renna, e Salvo La Rosa testimonial della #Colletta25

Condividi questo articolo?

Oggi, sabato 15 novembre, torna in tutta Italia l’appuntamento con la 29° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.

L’iniziativa si svolge in quasi 12.000 supermercati su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è acquistare alimenti non deperibili per donarli alle persone in difficoltà. I volontari con la pettorina arancione inviteranno i clienti dei supermercati ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno e carne in scatola, alimenti per l’infanzia e riso

I Testimonial e l’Impegno per Catania

A Catania, due personalità di spicco sostengono attivamente la Colletta 2025, offrendo una testimonianza diretta di generosità. A partire dalle ore 9:00, l’Arcivescovo di Catania, S.E. Monsignor Luigi Renna, e il noto presentatore televisivo Salvo La Rosa, parteciperanno all’iniziativa facendo la spesa insieme ai volontari presso il Supermercato Lidl di via Acquicella Porto 6 a Catania.

La loro presenza sottolinea il forte legame tra l’iniziativa e la comunità locale. Come ha scritto Salvo La Rosa sui social, “Sarà un onore farlo insieme con Mons. Luigi Renna e con i volontari del Banco Alimentare della Sicilia ODV. Vi vogghiu beni e vi abbraccio #cututtuucori”.

I dati della solidarietà in Sicilia

Oggi, per la #Colletta25, saranno circa 12.000 i volontari con la pettorina arancione pronti ad accogliere i clienti nei 1.171 supermercati dell’Isola. Gli alimenti donati verranno poi distribuiti a circa 750 organizzazioni partner territoriali convenzionate con il Banco Alimentare Sicilia.

La Colletta è un gesto semplice ma essenziale per garantire un aiuto concreto a chi vive in situazioni di disagio. Solo in Sicilia, la Rete Banco Alimentare assiste 285.000 persone quotidianamente.