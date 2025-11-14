Condividi questo articolo?

La quarta giornata della 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival ad Agrigento si apre alle ore 18 presso il Cinema Concordia con Love Me Tender della regista francese Anna Cazenave Cambet (2025), in concorso per l’Efebo d’Oro.

A partire dalle ore 20.30 la sezione Efebo Extra presenta un omaggio alla regista Roberta Torre che introdurrà il suo La notte quando è morto Pasolini (2009), intervista frontale a Giuseppe Pelosi, riconosciuto colpevole per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini avvenuto a Ostia il 2 novembre 1975, e Mi fanno male i capelli (2023), ritratto dell’indimenticabile Monica Vitti interpetata da Alba Rohrwacher che dona anima e corpo a un non-personaggio tutto giocato sui travestimenti e sulle sovrapposizioni. La giornata si chiude alle ore 22.30 con il documentario Catherine Breillat, la première fois di Luc Moullet (2011), sulla regista Catherine Breillat (Efebo d’Oro alla Carriera 2025).

Nella foto, Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, Laila Pozzo20