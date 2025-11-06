La “Colletta Alimentare” incontri a Agrigento, Catania, Centuripe, Priolo Gargallo, Paternò e Giarre.

Condividi questo articolo?

Banco Alimentare della Sicilia ODV in sei città siciliane per preparare il territorio

Prima ancora di diventare gesto concreto, la Colletta Alimentare è un’occasione per riflettere, incontrarsi e costruire comunità. In questo spirito nasce il ciclo di incontri “La Carità che educa”, organizzati da Banco Alimentare della Sicilia ODV in sei città siciliane per preparare il territorio, e i volontari, alla 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Dopo gli incontri svolti a Messina e Ragusa in calendario ci sono Agrigento, Catania, Centuripe, Priolo Gargallo, Paternò e Giarre.

Annunci

Gli incontri rappresentano un momento di dialogo e formazione, un percorso condiviso per comprendere come la carità, quando è vissuta e raccontata, può diventare esperienza che educa, che unisce generazioni e sensibilità diverse. Attraverso testimonianze, riflessioni e confronti, questi eventi intendono far emergere il significato profondo della Colletta: non solo gesto solidale, ma cammino di consapevolezza e di relazione con chi vive la fragilità.

La Colletta Alimentare, che si terrà sabato 15 novembre in tutta Italia e in Sicilia, sarà il naturale approdo di questo percorso in cui la riflessione si fa azione.

Questo il calendario degli incontri:

AGRIGENTO : Venerdì 7 novembre ore 17:30 – Centro Cultura Contemporaneo Circolo dei Nobili, via Atenea, 307

: Venerdì 7 novembre ore 17:30 – Centro Cultura Contemporaneo Circolo dei Nobili, via Atenea, 307 CATANIA : Sabato 8 novembre ore 17:30 – Auditorium San Giorgio – San Dionigi, via Acquicella 104

: Sabato 8 novembre ore 17:30 – Auditorium San Giorgio – San Dionigi, via Acquicella 104 CENTURIPE (EN) : Sabato 8 novembre ore 16:30 – Sala Carlo Acutis, via Nino Bixio 22

: Sabato 8 novembre ore 16:30 – Sala Carlo Acutis, via Nino Bixio 22 PRIOLO GARGALLO (SR): Sabato 8 novembre ore 12:30 – Monti Climiti SP76

Sabato 8 novembre ore 12:30 – Monti Climiti SP76 PATERNÒ (CT): Domenica 9 novembre ore 19:00 – Salone Parrocchia Spirito Santo, viale dei Platani

Domenica 9 novembre ore 19:00 – Salone Parrocchia Spirito Santo, viale dei Platani GIARRE (CT):Lunedì 10 novembre ore 19:30 – Sede Accademia del Musical BMA, via Giuseppe Sciuti 38