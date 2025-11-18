Jazz Up Close, Cinematocasa – Palermo: venerdì 21 novembre la “Pura Beleza” di Gianni La Rosa & Linda Armetta quartet

Condividi questo articolo?

e sabato 22 novembre live di Simona Trentacoste & Francesco Guaiana

La musica brasiliana, il samba, la bossa nova sono gli ingredienti della “Pura Beleza”, il concerto che Gianni La Rosa & Linda Armetta quartet terranno venerdì 21 novembre in occasione del “Jazz Up Close” – 15 Nights of Creative Stories, rassegna jazz di 15 appuntamenti di Cinematocasa (via Maqueda, 124 – ore 22.00, ingresso gratuito con cena o consumazione bar).

Il giorno dopo, sabato 22 novembre, sarà la volta delle composizioni originali di matrice jazz contemporanea, standards tratti dal repertorio della Broadway song del “Focus duo” formato da Simona Trentacoste & Francesco Guaiana.

Il quartetto “Pura Beleza” nasce dalla collaborazione di musicisti professionisti che hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico nel riprodurre questa musica unica nel suo genere.

Capitanati da Linda Armetta alla voce, il gruppo propone un panorama molto vario della cultura brasiliana. Joe Costantino al piano, Gianni La Rosa (chitarra e voce) e Lorenzo Stagno alla batteria completano il sound del gruppo che vanta grande passione ed esperienza nella musica e cultura brasiliana di diversa provenienza, spaziando dalla bossa nova al latin jazz, dal frevo al samba e dal bajao al maracatù.

Il “Focus duo”, formato da Simona Trentacoste & Francesco Guaiana propone composizioni originali di matrice jazz contemporanea, standards tratti dal repertorio della Broadway song e brani di compositori come Burt Bacharach, Thelonious Monk, Cole Porter, G. Gershwin, Antonio c. Jobim, J. Coltrane, con alcuni inserimenti di brani della tradizione sudamericana.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

OTTOBRE

Sabato 25 – Giorgia Meli quartet

Venerdì 31 – Gianni Gebbia & Aki Spadaro

NOVEMBRE

Sabato 01 – Claudio Giambruno Organ Trio

Venerdì 07 – Oscar Zenari trio

Sabato 08 – Loredana Spata Jazz VocaL Lab

Venerdì 14 – Gaetano Riccobono trio

Sabato 15 – Giuseppe Mirabella trio

Venerdì 21 – Gianni La Rosa & Linda Armetta quartet

Sabato 22 – Simona Trentacoste & Francesco Guaiana

Venerdì 28 – Roberta Sava trio

Sabato 29 – Sergio Munafò trio

DICEMBRE

Venerdì 05 – Carla Restivo trio

Sabato 06 – Toni Piscopo trio

Venerdì 12 – Bonafede & Cafiero

Sabato 13 – Pamela Barone 4et

Nella foto, Gianni La Rosa e Linda Armetta