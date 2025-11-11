Incendio a “Le ciminiere”, sul posto i Vigili del Fuoco

Condividi questo articolo?

AGGIORNAMENTO h 20.20: Le fiamme che in un primo momento erano affievolite hanno ripreso vigore, si teme il crollo della copertura dell’auditorium. Sul posto si è recato anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino per rendersi conto della situazione. Intanto numerosi sono i curiosi che transitando da viale Africa rallentano o si fermano per vedere. Lo scenario appare preoccupante anche per la grande presenza di legname all’interno della struttura. Con i Vigili del Fuoco di Catania stanno operando anche una squadra di Acireale. La Polizia Municipale sta intanto cercando di far defluire l’intenso traffico veicolare. Al momento la nube di fumo alta propone il suo acre odore in buona parte della città.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’auditorium del complesso fieristico “Le ciminiere” a Catania, in viale Africa. Le fiamme sarebbero state precedute da un’esplosione. Sul posto si sono recate diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Catania.

All’interno del complesso fieristico erano presenti degli operai che stavano occupandosi della ristrutturazione di alcune parti dell’impianto fieristico e non è escluso che l’esplosione udita sarebbe riconducibile agli stessi lavori. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Sul posto anche la Polizia di Stato.