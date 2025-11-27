Gravina di Catania. “Via Dei Corti oggi iniziano le 4 giornate del Festival Indipendente di Cinema Breve

da oggi 27 al 30 novembre presso l’Auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania si terrà l’XI edizione di Via dei Corti – Festival Indipendente di Cinema Breve, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale siciliano.

 

L’edizione 2025 propone un programma ricco di incontri, workshop e momenti di confronto con artisti, registi e attori, oltre alle serate dedicate alle proiezioni dei cortometraggi finalisti del concorso internazionale e alla cerimonia di premiazione delle opere vincitrici e alla consegna di menzioni e premi speciali.

Giovedì 27 novembre 2025

Ore 9:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione e Premiazione Concorso Cortometraggi Scolastici

Ore 16:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania):  Sezione “Cinema 3.0”“Una fuga in Egitto. Rotta virtuale per l’esilio”. Uno spettacolo teatrale in realtà virtuale. Incontro Campus con Turi Zinna.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Cinema e TerritorioProiezione speciale del documentario vincitore del Premio Globus per la valorizzazione del territorio Dry Sicily (Italia, 44 min). A seguire Q&A con i registi Mauro Mondello e Nunzio Gringeri.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Serata inaugurale. Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Film in Sicily” a L’ultima fila. Storia di Pippo Fava di Maria Carla Virzì ed Emanuela Ranucci. Premio “Globus – Via dei Corti” per la valorizzazione del territorio a Dry Sicily di Mauro Mondello e Nunzio Gringeri. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione.

 

Venerdì 28 novembre 2025

Ore 9:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Film in Sicily – Proiezione speciale del documentario L’ultima fila. Storia di Pippo Fava (Italia, 55 min). A seguire Incontro Campus con l’autrice Maria Carla Virzì, la regista Emanuela Ranucci e l’avvocato Adriana Laudani. Dialogano con Lucio Di Mauro.

Ore 12:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Cinema Corto, “Fiabexit. Il ruolo delle favole ai giorni nostri”Proiezione del cortometraggio Fiabexit (Italia, 20 min). A seguire Incontro Campus con le attrici Alessandra Masi, Angela Curri e Marina Savino. Dialogano con Cirino Cristaldi e Luigi Patti.

Ore 16:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Incontro Campus “Corti sinestetici: il cinema nell’epoca dell’AI”. A cura di Vittoria Mascellaro.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Etnabook Corner – Incontro Campus con l’autore Sandrone Dazieri, Uccidi i ricchi (Rizzoli). Dialoga con Luigi Patti

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti Astro Nascente” a Marina Savino. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Salvatore Sanfilippo. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

 

Sabato 29 novembre 2025

Ore 9:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione

Sezione Documentari: Art. 27, comma 3 (Giovanni Meola, Italia, 93 min), Civico 120 (Lorenzo Sepalone, Italia, 30 min), Davide e il mostro (Francesco Squillace, Italia, 60 min), Nella mia zona (Davide Vigore, Italia, 28 min), Una risata ci salverà (Michelangelo Gregori, Italia, 60 min).

Ore 10:00  (Sala della Arti, parco Borsellino, snc, Gravina di Catania): Relazioni di benessere – “Dal caos alla meraviglia”. Convegno e workshop a cura di Marcella Franchino (BdT Catania), Vittoria Mascellaro (Accademia Belle Arti) e Marcella Messina (Gravina Arte). Iniziativa promossa dalla Banca del Tempo di Catania, sportelli di Sant’Agata li Battiati e Gravina di Catania, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti e l’Istituto Emilio Greco.. Attività previste: Psicodramma – Laboratori creativi · Esperienze con IA · Giochi di ruolo · Improvvisazioni teatrali.

Ore 17:00 (Spazio eventi – Centro Commerciale Katanè, via S. Quasimodo, 1, Gravina di Catania): Sezione Campus “Via dei Corti Acting Contest – Esprimi il tuo talento in tre minuti” – II edizione.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania):. Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Daniele Ciprì. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

 

Domenica 30 novembre 2025

Ore 9:00 (Associazione Gravina Arte, via Giotto, 6, Gravina di Catania): “Svelarsi” – Workshop di recitazione cinematografica a cura di Eleonora De Luca e Simona Taormina.

Ore 17:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Proiezione del cortometraggio Epicarmo (Italia, 31 min). A seguire Incontro Campus con Giuseppe Firrincieli e Sergio Regalbuto.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Incontro Campus “AI per la produzione audiovisiva: immagini e video generativi nei workflow professionali”. A cura di Alessandro Costanzo.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio CineMigrare a Bambola di Giorgio Musumeci. Premio Via dei Corti alla Carriera a Michele D’Anca. Premio “Via dei Corti – Una vita per il cinema” ad Aurelio Grimaldi. Premiazione opere vincitrici Sezione Documentari, Corti D’Animazione e Corti Internazionali. Conducono Ruggero Sardo, Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

 

 

 

 

 


