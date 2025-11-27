Gravina di Catania. “Via Dei Corti oggi iniziano le 4 giornate del Festival Indipendente di Cinema Breve

Condividi questo articolo?

da oggi 27 al 30 novembre presso l’Auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania si terrà l’XI edizione di Via dei Corti – Festival Indipendente di Cinema Breve, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale siciliano.

L’edizione 2025 propone un programma ricco di incontri, workshop e momenti di confronto con artisti, registi e attori, oltre alle serate dedicate alle proiezioni dei cortometraggi finalisti del concorso internazionale e alla cerimonia di premiazione delle opere vincitrici e alla consegna di menzioni e premi speciali.

Annunci

Giovedì 27 novembre 2025

Ore 9:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione e Premiazione Concorso Cortometraggi Scolastici

Ore 16:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – “Una fuga in Egitto. Rotta virtuale per l’esilio”. Uno spettacolo teatrale in realtà virtuale. Incontro Campus con Turi Zinna.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Cinema e Territorio – Proiezione speciale del documentario vincitore del Premio Globus per la valorizzazione del territorio Dry Sicily (Italia, 44 min). A seguire Q&A con i registi Mauro Mondello e Nunzio Gringeri.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Serata inaugurale. Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Film in Sicily” a L’ultima fila. Storia di Pippo Fava di Maria Carla Virzì ed Emanuela Ranucci. Premio “Globus – Via dei Corti” per la valorizzazione del territorio a Dry Sicily di Mauro Mondello e Nunzio Gringeri. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione.

Venerdì 28 novembre 2025

Ore 9:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Film in Sicily – Proiezione speciale del documentario L’ultima fila. Storia di Pippo Fava (Italia, 55 min). A seguire Incontro Campus con l’autrice Maria Carla Virzì, la regista Emanuela Ranucci e l’avvocato Adriana Laudani. Dialogano con Lucio Di Mauro.

Ore 12:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione Cinema Corto, “Fiabexit. Il ruolo delle favole ai giorni nostri” – Proiezione del cortometraggio Fiabexit (Italia, 20 min). A seguire Incontro Campus con le attrici Alessandra Masi, Angela Curri e Marina Savino. Dialogano con Cirino Cristaldi e Luigi Patti.

Ore 16:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Incontro Campus “Corti sinestetici: il cinema nell’epoca dell’AI”. A cura di Vittoria Mascellaro.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Etnabook Corner – Incontro Campus con l’autore Sandrone Dazieri, Uccidi i ricchi (Rizzoli). Dialoga con Luigi Patti

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti Astro Nascente” a Marina Savino. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Salvatore Sanfilippo. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

Sabato 29 novembre 2025

Ore 9:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione

Sezione Documentari: Art. 27, comma 3 (Giovanni Meola, Italia, 93 min), Civico 120 (Lorenzo Sepalone, Italia, 30 min), Davide e il mostro (Francesco Squillace, Italia, 60 min), Nella mia zona (Davide Vigore, Italia, 28 min), Una risata ci salverà (Michelangelo Gregori, Italia, 60 min).

Ore 10:00 (Sala della Arti, parco Borsellino, snc, Gravina di Catania): Relazioni di benessere – “Dal caos alla meraviglia”. Convegno e workshop a cura di Marcella Franchino (BdT Catania), Vittoria Mascellaro (Accademia Belle Arti) e Marcella Messina (Gravina Arte). Iniziativa promossa dalla Banca del Tempo di Catania, sportelli di Sant’Agata li Battiati e Gravina di Catania, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti e l’Istituto Emilio Greco.. Attività previste: Psicodramma – Laboratori creativi · Esperienze con IA · Giochi di ruolo · Improvvisazioni teatrali.

Ore 17:00 (Spazio eventi – Centro Commerciale Katanè, via S. Quasimodo, 1, Gravina di Catania): Sezione Campus “Via dei Corti Acting Contest – Esprimi il tuo talento in tre minuti” – II edizione.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania):. Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio “Via dei Corti al Talento Siciliano” a Daniele Ciprì. Conducono Giulia Sapienza e Simona Zagarella.

Ore 21:30 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Proiezione dei cortometraggi finalisti del concorso Corti Internazionali e della sezione Corti D’Animazione

Domenica 30 novembre 2025

Ore 9:00 (Associazione Gravina Arte, via Giotto, 6, Gravina di Catania): “Svelarsi” – Workshop di recitazione cinematografica a cura di Eleonora De Luca e Simona Taormina.

Ore 17:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Proiezione del cortometraggio Epicarmo (Italia, 31 min). A seguire Incontro Campus con Giuseppe Firrincieli e Sergio Regalbuto.

Ore 18:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Sezione “Cinema 3.0” – Incontro Campus “AI per la produzione audiovisiva: immagini e video generativi nei workflow professionali”. A cura di Alessandro Costanzo.

Ore 21:00 (Auditorium Angelo Musco, via dell’Unione Europea, snc, Gravina di Catania): Introduzione teatrale a cura dell’Associazione Gravina Arte. Premio CineMigrare a Bambola di Giorgio Musumeci. Premio Via dei Corti alla Carriera a Michele D’Anca. Premio “Via dei Corti – Una vita per il cinema” ad Aurelio Grimaldi. Premiazione opere vincitrici Sezione Documentari, Corti D’Animazione e Corti Internazionali. Conducono Ruggero Sardo, Giulia Sapienza e Simona Zagarella.