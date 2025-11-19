Gli studenti nisseni incontrano la giornalista e scrittrice Claudia Conte

Condividi questo articolo?

L’incontro per promuovere la cultura del rispetto e della non violenza

Giovedì 20 novembre, a partire dalle ore 10:00, il Teatro Rosso di San Secondo ospiterà la presentazione de “La Voce di Iside”, il nuovo libro della giornalista, opinionista e attivista culturale Claudia Conte, da anni impegnata nella promozione dei diritti umani, del dialogo e dell’inclusione sociale.

L’incontro, rivolto agli studenti delle scuole della provincia di Caltanissetta, si inserisce nel quadro delle iniziative dedicate alla cultura del rispetto reciproco, della non violenza e della prevenzione del disagio giovanile. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Sicana per il Territorio e le Comunità.

Un libro che parla ai giovani con coraggio e sensibilità

Ne “La Voce di Iside”, Claudia Conte affronta in chiave innovativa temi centrali per le nuove generazioni: il disagio giovanile, l’isolamento sociale e le dinamiche di sopraffazione tra coetanei, offrendo spunti di riflessione concreti e un linguaggio capace di dialogare direttamente con i ragazzi.

La presentazione sarà arricchita da un dibattito moderato dalla giornalista Ivana Baiunco. Alcuni studenti leggeranno brani significativi del libro, favorendo un confronto sui sentimenti di smarrimento che molti giovani sperimentano e sul valore dell’impegno sociale come strumento per superare fragilità e solitudini.

Una data simbolica: il World Children’s Day dell’UNICEF

La scelta del 20 novembre non è casuale: ricorre infatti la Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, celebrata dall’UNICEF in tutto il mondo. Un contesto perfetto per riflettere sui diritti dei ragazzi e sulla responsabilità degli adulti nel tutelarli.

Un’iniziativa in linea con il Protocollo per il contrasto al disagio giovanile

L’evento si collega al Protocollo d’intesa per la prevenzione del disagio giovanile, del bullismo, del cyberbullismo e dell’estremismo violento, promosso dal Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina e ispirato all’esperienza maturata nella provincia di Pistoia. Il documento sarà presto riproposto sul territorio nisseno, con il coinvolgimento degli enti istituzionali, tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha espresso particolare apprezzamento per l’iniziativa.

Bullismo e cyberbullismo: un fenomeno in crescita

L’obiettivo dell’incontro è creare un momento di dialogo qualificato su temi di drammatica attualità: il bullismo, che a livello globale colpisce regolarmente circa il 20% degli adolescenti, e il cyberbullismo, la sua variante digitale, sempre più diffusa.

L’iniziativa punta a stimolare nel territorio nisseno la nascita di progetti coordinati e strategie condivise per prevenire e contrastare tutte le forme di disagio giovanile, incluse dipendenze, marginalizzazione e dispersione scolastica.

