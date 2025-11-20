Giovanna Carrozza porta in scena “Tienimi” al Teatro Al Convento della commedia di Valeria Martorelli

Un professore di filosofia in pensione, affetto da una patologia cognitiva. Una moglie alla disperata ricerca di un badante. E un badante, a sua volta, alla ricerca di uno stipendio. È da questo intreccio di destini che nasce “Tienimi”, la commedia degli equivoci scritta da Valeria Martorelli e diretta da Giovanna Carrozza.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera 66, il 29 novembre alle 21,15 e il 30 novembre alle 18.

Sul palco, Elena Sparacino, Dario Scarpati e Antonio Minasola daranno vita a una commedia brillante che alterna risate e riflessioni, affrontando con ironia temi profondi come la memoria, la fragilità e la cura reciproca. “Tienimi” invita il pubblico a sorridere, ma anche a riflettere sui legami umani e sulla complessità delle relazioni.

 

 

 

 


