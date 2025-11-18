“Gin Game” con Giuseppe Pampieri e Pamela Villoresi al Cine Teatro Rex di Giarre per la rassegna teatrale “Kallipolis”

Condividi questo articolo?

Una potente e divertente commedia con due grandi del Teatro italiano in scena il 21, 22 e 23 novembre 2025

Con “Gin Game” di Donald L. Coburn prosegue con successo, a Giarre, la rassegna teatrale “Kallipolis” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio del Comune di Giarre. Indiscussi protagonisti Giuseppe Pampieri e Pamela Villoresi, che, per la regia di Gianpiero Francese, animeranno un’opera di singolare vitalità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori (Weller e Fonsia) ospiti nella stessa casa di riposo, si intreccia con una intelligente ilarità. Entrambi non hanno amici e Weller si offre di insegnare alla donna il gioco del Gin. Fonsia impara velocemente tanto che a Weller non riesce di vincere una sola partita, un fatto che urta notevolmente il suo orgoglio maschile. Mentre i due cominciano a parlare delle proprie vite, le conversazioni, come il gioco, si trasformano in una audace rivalità per umiliare l’altro amplificando le rispettive debolezze e fallimenti. “Gin Game” (The Gin Game) ha debuttato a Los Angeles nel 1976. È il primo lavoro di Coburn vincitore del Premio Pulitzer per la drammaturgia. Uno spettacolo attesissimo che andrà in scena venerdì 21 novembre 2025 alle ore 18 (repliche il 22 e il 23 novembre; turni: sabato pomeridiano ore 17:30 e sabato serale ore 20:30; domenica pomeridiano ore 17:30).

“Kallipolis”, la “Bella Città” di Giarre, è, lo ricordiamo, una stagione all’insegna dell’alto professionismo, che, organizzata tra i due palcoscenici della città di Giarre, lo storico e rinnovato Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, compendia dodici spettacoli che saranno rappresentati fino al prossimo 30 maggio 2026. Sotto i riflettori, celebri interpreti della scena teatrale nazionale che si alterneranno alle eccellenze artistiche siciliane.

«“Kallipolis” non è soltanto una rassegna di spettacoli dal vivo è, piace ribadirlo, un progetto che costruisce pubblico, crea comunità e valorizza il territorio, trasformando il teatro in una leva di sviluppo culturale e turistico. Un cartellone desideroso e capace di attirare categorie di pubblico variegate e di aumentare ancora una volta l’attrattività dei nostri due palcoscenici della città di Giarre, lo storico Cine Teatro REX e il Cine Teatro Garibaldi, non solo tra gli abitanti del comprensorio cittadino e ionico etneo ma anche tra i tanti turisti, italiani e stranieri, che non smettono di scegliere la Sicilia anche nei periodi di destagionalizzazione», ribadisce Alfio Zappalà, Direttore artistico di “Kallipolis” , del Cine Teatro REX e del Cine Teatro Garibaldi (entrambi a Giarre).

Questi gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Garibaldi (turni: pomeridiano ore 17:30 – serale ore 20:30): il 29 Novembre – Sergio Vespertino in “Pirandello. Questo, codesto e quello” di S. Ferlita e S. Vespertino, regia di S. Vespertino; il 31 Gennaio – Toti Mancuso e Totino La Mantia in “Due dozzine di rose scarlatte” di A. De Benedetti, regia di G. Romania; il 14 Marzo – Matthias Martelli in “Mistero Buffo” di D. Fo e F. Rame, regia di E. Allegri; il 25 Aprile – Mario Incudine in “Archimede” di C. Di Quattro, regia di A. Pizzech; il 2 Maggio – Gino Astorina in “Non è vero ma ci credo” di P. De Filippo, regia di G. Romania; il 30 Maggio – Eduardo Saitta e Francesca Agate in “Lo scambio” di A. Capodici, regia di P. Milazzo.

Questi, a seguire, gli appuntamenti in programma al Cine Teatro Rex (turni: venerdì pomeridiano ore 18:00 – sabato pomeridiano ore 17:30; sabato serale ore 20:30 – domenica pomeridiano ore 17:30): il 5, 6,7 Dicembre – Enrico Guarneri in “L’Avaro” di Moliere, regia di G. Ferro; il 13,14,15 Febbraio – Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini in “Notti” di F. Dostoevskij, regia di R. Badhan; il 20, 21, 22 Marzo – Claudio Casadio in “Gli innamorati” di C. Goldoni, regia di R. Valerio; il 14, 15, 16, 17 Maggio – Pippo Pattavina in “Il Piacere dell’onestà” di L. Pirandello, regia di G. Ferro.