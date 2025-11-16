Gangi, studenti guide turistiche per un giorno in cambio di un libro. Oggi, domenica 16 novembre) il Comune di Gangi, la Biblioteca Comunale Santo Ferraro, insieme ad associazioni, privati e gli istituti scolastici partecipano alla manifestazione nazionale #ioleggoperché doniamo un libro alle scuole. L’iniziativa vedrà i giovanissimi studenti diventare ciceroni per un giorno e guidare i visitatori alla scoperta della storia e delle bellezze artistiche custodite nel centro storico. L’appuntamento è fissato di mattina dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca della Badia e quella adiacente di San Paolo e ancora palazzo Bongiorno e la chiesa Madre quest’ultima all’interno custodisce il Giudizio Universale del Salerno, numerose statue lignee del Quattrocchi e la cripta dei preti mummificati. I piccoli ciceroni porteranno i visitatori anche alla scoperta del polo museale di palazzo Sgadari con le sue collezioni: museo etnoantropologico, opere d’arte sacra, reperti etnografici museo archeologico e delle armi e la pinacoteca Gianbecchina.
Il ricavato delle donazioni sarà destinato all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca scolastica.
“Una iniziativa dalla duplice valenza – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – permetterà di scoprire i monumenti, le bellezze artistiche ed architettoniche e la storia del nostro borgo, ma nello stesso tempo aiuterà a raccogliere fondi per l’acquisto di libri per le nostre scuole, ringrazio chi ha sostenuto questa iniziativa dall’importante valore culturale e formativo”.