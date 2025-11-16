Condividi questo articolo?

Gangi, studenti guide turistiche per un giorno in cambio di un libro. Oggi, domenica 16 novembre) il Comune di Gangi, la Biblioteca Comunale Santo Ferraro, insieme ad associazioni, privati e gli istituti scolastici partecipano alla manifestazione nazionale #ioleggoperché doniamo un libro alle scuole. L’iniziativa vedrà i giovanissimi studenti diventare ciceroni per un giorno e guidare i visitatori alla scoperta della storia e delle bellezze artistiche custodite nel centro storico. L’appuntamento è fissato di mattina dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca della Badia e quella adiacente di San Paolo e ancora palazzo Bongiorno e la chiesa Madre quest’ultima all’interno custodisce il Giudizio Universale del Salerno, numerose statue lignee del Quattrocchi e la cripta dei preti mummificati. I piccoli ciceroni porteranno i visitatori anche alla scoperta del polo museale di palazzo Sgadari con le sue collezioni: museo etnoantropologico, opere d’arte sacra, reperti etnografici museo archeologico e delle armi e la pinacoteca Gianbecchina.

Il ricavato delle donazioni sarà destinato all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca scolastica.

Annunci

“Una iniziativa dalla duplice valenza – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – permetterà di scoprire i monumenti, le bellezze artistiche ed architettoniche e la storia del nostro borgo, ma nello stesso tempo aiuterà a raccogliere fondi per l’acquisto di libri per le nostre scuole, ringrazio chi ha sostenuto questa iniziativa dall’importante valore culturale e formativo”.