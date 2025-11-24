Gangi. Concluso a Castelbuono il FORUM SCHOOL della scuola di formazione politico-amministrativa

Condividi questo articolo?

Si è conclusa a Castelbuono la due giorni della FORUM SCHOOL 2025, la scuola di formazione politico-amministrativa promossa dal Forum Giovani in collaborazione con il Comune di Gangi. Un evento finanziato grazie alla Legge Regionale 9 gennaio 2025, che prevede un contributo per le consulte giovanili.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’impegno sociale e politico dei giovani, favorendo la formazione civica e la partecipazione attiva alle scelte e ai processi decisionali dell’amministrazione pubblica.

A tenere i laboratori formativi sono stati: la dottoressa Concetta Giangrillo, segretario comunale di Gangi e il professore Felice Blando, docente universitario di diritto pubblico. Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, l’assessore Domenico Alfonso e la consigliere comunale Valentina Farinella hanno partecipato alla giornata conclusiva del Forum School.

Annunci