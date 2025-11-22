Galà dello Sport-“Castagna d’Argento” si terrà l’8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni

Condividi questo articolo?

Sono l’innovazione, la qualità del pensiero, e la capacità di insegnargli, i valori fondanti dei due premiati che vanno ad aggiungersi alla lista di riconoscimenti stilata dagli organizzatori del Galà dello Sport – “Castagna d’Argento” che si terrà lunedì 8 dicembre al Teatro Comunale Turi Scalia di Trecastagni con inizio alle ore 20.00.

LE IMPRESE DI FUTSAL E JU JITSU IMPREZIOSISCONO IL GALÀ – Dopo le grandi protagoniste delle Olimpiadi Caterina Banti e Alice Bellandi, altri assi dello sport saranno a Trecastagni. Sono il Ct della nazionale di futsal Salvo Samperi e il maestro di Ju Jitsu Cosimo Costa.

Prosegue senza sosta il lavoro della commissione presieduta da Fabio Pagliara, con il presidente onorario Enzo Parrinello, e i componenti della stessa Ignazio Fonzo e Andrea Vidotti. Come sempre, grande è la vicinanza del Coni regionale guidato da Enzo Falzone. L’obiettivo è, come avviene ogni anno, garantire una lista di premiati di alto livello ed è quello che sta già succedendo. Dopo le campionesse olimpiche Banti e Bellandi, ecco Samperi e Costa.

A organizzare l’evento NovaSport, in collaborazione con la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Comune di Trecastagni, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e la Fondazione Sport City. Nell’edizione di quest’anno TGR Rai sarà media partner del Galà. Supportano l’evento i partner Siner, Autovia Puglisi, Tecnocomp, Matec, Olio Consoli, Trafime, Angiolucci, Edis, Generali e Plurimpresa. A guidare tutto è il direttore generale Pippo Leone.

SAMPERI, CT NEL SEGNO DELL’INNOVAZIONE – Salvatore Samperi, 37 anni di Catania, è uno dei tecnici più affermati del futsal italiano. Allenatore di primo livello FIGC, ha guidato club di Serie A e Serie A2 distinguendosi per competenza, innovazione metodologica e capacità di valorizzare i talenti. Dopo gli esordi ad Acireale e la crescita professionale con la Meta Catania, ha raggiunto la definitiva consacrazione con la Feldi Eboli, conquistando lo Scudetto 2022/2023, la Supercoppa Italiana 2023/2024 e risultati di rilievo nelle competizioni UEFA.

La sua preparazione si fonda su un solido percorso accademico nel settore sportivo: laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, ha conseguito un Master di I livello in Management delle Attività Motorie e Sportive e, successivamente, una Laurea Specialistica nello stesso ambito. Questa formazione, unita all’esperienza sul campo, ha contribuito alla costruzione del suo metodo di lavoro, orientato alla qualità, alla programmazione e allo sviluppo delle competenze dei giocatori.

Riconosciuto come uno dei principali profili tecnici del panorama nazionale, Samperi ha ricevuto per due volte la Panchina d’Oro (2020/2021 e 2022/2023) ed è stato premiato come miglior allenatore italiano da PMG Sport e 5Star Futsal. Docente FIGC per i corsi UEFA C e D presso il Centro Tecnico di Coverciano, dal 2024 ricopre il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio a 5.

IL VINCENTE “METODO” COSTA – Cosimo Costa, classe 1961, è maestro di Ju-Jitsu, ideatore del metodo Mizu Ryu e tecnico federale di riferimento per il Duo System e il Duo Show in ambito FIJLKAM. Pratica arti marziali dall’infanzia e nel tempo ha formato generazioni di atleti attraverso l’A.S.D. Il Dojo di Catania, con cui ha costruito una vera “scuola” riconosciuta in Italia e all’estero.

Sotto la sua guida tecnica, il Dojo Catania ha conquistato risultati di livello mondiale: ai Campionati del Mondo di Ju-Jitsu 2025 di Bangkok gli atleti etnei hanno raccolto complessivamente 6 ori, 4 argenti e 7 bronzi tra categorie Adults e Youth, con diversi titoli iridati nelle specialità Duo e Show (fra cui le coppie Costa-La Rosa e Molino-Ensabella).

Anche nel circuito internazionale FIJLKAM il lavoro di Costa è stato premiato con podi in tornei di prestigio: all’Open di Anversa 2024 il Dojo ha ottenuto 3 ori, 5 argenti e 2 bronzi, mentre alla Coppa di Spagna di Jujitsu 2024 la rappresentativa da lui guidata è tornata con 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi, consolidando il ruolo di Catania come polo d’eccellenza del Ju-Jitsu europeo.

LE PAROLE DI FABIO PAGLIARA, presidente della Commissione: “Un appuntamento fisso ormai nel panorama sportivo catanese, siciliano e italiano. Per me è un piacere e un onore presiedere la giuria e lavorare insieme a Enzo Parrinello, Ignazio Fonzo, Andrea Vidotti e tanti altri amici. Per ogni edizione che passa, diventa più complicato riuscire a tenere un livello così alto. Anche quest’anno siamo molto contenti del lavoro prestato con la solita passione da Pippo Leone, e siamo convinti che sarà una serata di festa, di gioia e di sport. Ringrazio ovviamente NovaSport che è entrata a far parte della famiglia. Credo che questo genere di eventi servano a lanciare dei messaggi e che sia importante arrivino da Catania e dal Galà: i valori dello sport hanno una grande presa sulla società odierna. Gli atleti dimostrano ogni volta quanto competenza, professionalità e sacrifici siano fondamentali per riuscire nello sport e nella vita. Un messaggio che arriva forte anche ai giovani”.

I CONDUTTORI E LO SPETTACOLO – La serata sarà condotta sul palco da Ruggero Sardo, insieme a Martina Leone. Momenti di intrattenimento saranno garantiti da Danzamica, scuola di danza di Trecastagni che torna a collaborare con il Galà dello Sport dopo otto anni. La scuola è diretta da Conchita Condorelli.

Nella foto, Costa Cosimo