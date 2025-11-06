FABIOLA: in radio il nuovo singolo “STELLE E BRIVIDI”

Condividi questo articolo?

“Stelle e brividi”, il nuovo singolo di Fabiola già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 ottobre.

“Stelle e Brividi” è un brano nato nelle calde giornate estive ma porta con sé quel dolce sapore malinconico che accompagna il passaggio dall’estate all’autunno, risvegliando i ricordi di quei momenti. La canzone racconta di luoghi che suscitano il desiderio di ritorno e di sensazioni intense che vorremmo rivivere, poiché hanno lasciato un segno profondo nel nostro cuore. Il sound è quello di una ballad dolce, romantica e nostalgica, capace di catturare l’essenza di quegli istanti preziosi che vorremmo trattenere per sempre. Spiega l’artista a proposito del brano: “I primi accordi di Stelle e brividi sono nati in estate durante mentre ero in Sicilia, avevo con me la mia tastierina e ho iniziato a comporre e scrivere la prima parte di questa canzone. In seguito, con l’aiuto di Alberto Boschiero e l’arrangiamento di Marco Marra, la canzone ha preso forma. È sempre una bella emozione vivere le fasi della creazione di una propria canzone.

Dopo il brano <Ancora una volta> pubblicato nel mese di aprile, <Stelle e brividi> si inserisce nel mio progetto artistico sempre nel filone delle ballad”. Il videoclip di “Stelle e Brividi” è stato girato durante l’estate in Sicilia, nella provincia di Agrigento, tra le suggestive località di Palma di Montechiaro, San Leone e il belvedere di Casteltermini. Le riprese e il montaggio sono stati curati da Creativity, con Salvatore Di Piazza e Valentina Sepe alla regia. Biografia

Fabiola Falletta è una cantautrice pop appassionata di musica fin da piccola. È cresciuta ascoltando generi musicali diversi, dal pop, al rock, al soul. Tra le sue principali reference musicali ci sono le canzoni di Giorgia, Levante, Annalisa, Elisa, Whitney Houston, Celine Dion, Gloria Gaynor, Mina, Noemi, Joss Stone, Lady Gaga, Nina Zilli, Nek, Marco Mengoni, Biagio Antonacci, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè.

Fabiola ha iniziato a studiare canto moderno all’età di 15 anni e continua a studiare tuttora; all’età di 26 anni ha iniziato lo studio della chitarra, uno strumento che l’ha sempre affascinata, utile anche per poter comporre i propri brani e per potersi accompagnare mentre canta.

L’artista ha da poco concluso un corso di Avviamento alla Professione come cantante alla Gypsy Musical Academy di Torino. Ha sempre avuto la passione per la scrittura e nel 2016 dopo uno stage di scrittura con Tony Bungaro, Fabiola scrive il suo primo inedito “Effetto sorpresa”. Nel 2020 inizia a lavorare al suo attuale progetto artistico con la creazione di alcuni brani inediti nati da collaborazioni con altri cantautori e autori. In questi anni ha avuto la possibilità grazie ad un team di professionisti di sperimentare per i suoi brani vari generi (pop/rock, indie/pop), produzioni musicali e stili di scrittura diversi.

Con la sua musica Fabiola desidera raggiungere e far emozionare la maggior parte del pubblico senza limiti di età e far immedesimare le persone nei brani, rendendo chi ascolta parte della storia raccontata.

Per Fabiola, ogni brano rappresenta un viaggio che racconta di legami con persone e luoghi che lasciano il segno; l’obiettivo dell’artista è quello di far conoscere la propria musica e creare un legame con chi ascolta le sue canzoni. Un altro obiettivo è quello di realizzare un album e continuare a scrivere canzoni.

Tra le canzoni di Fabiola da ascoltare su Spotify, ci sono “Ancora una volta”, “Dirmi che mi ami”, “io sulla luna”, brani nati da diverse collaborazioni.