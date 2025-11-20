“Efebo d’Oro Film Festival” – La 47a edizione del Festival approda a Palermo dal 26 al 30 novembre 2025

Condividi questo articolo?

Dopo la tappa agrigentina, la 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival approda a Palermo dal 26 al 30 novembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per festeggiare il cinema, la memoria e le nuove prospettive d’autore.

Tuttavia il pubblico potrà gustare un assaggio del Festival sin da domenica 23 novembre (ore 10.30, Cinema Rouge et Noir) con la proiezione di Love Me Tender di Anna Cazenave Cambet (Francia, 2025), film vincitore dell’Efebo d’Oro 2025 per il miglior film tratto da un’opera letteraria, in anteprima nazionale; e martedì 25 novembre (ore 21, Cinema De Seta) con la proiezione de Le roman de Jim di Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu (Francia, 2024), inserita nella rassegna “Cinémardi #20”, organizzata dall’Institut Français Palermo in collaborazione con IF Cinéma.

Annunci

A Palermo, in 5 giorni di programmazione il Festival darà spazio al concorso di Efebo Prospettive per la miglior opera prima o seconda , con 5 film, tre dei quali in anteprima nazionale, che saranno valutati da una giuria composta da Benni Atria (montatore), Alessandro De Filippo (professore di Storia del cinema e del video e Storia della fotografia e del reportage presso l’Accademia di Belle Arti di Catania) e Andrea Segre (regista e sceneggiatore).

Al contempo, mercoledì 26 novembre (ore 20, Cinema De Seta) si assegnerà alla regista, sceneggiatrice, scrittrice e attrice Catherine Breillat , una delle voci più originali e coraggiose del cinema francese contemporaneo, l’ Efebo d’Oro alla Carriera : la regista sarà omaggiata con un focus di approfondimento composto dalla proiezione di 6 suoi lungometraggi, e giovedì 27 novembre (ore 11, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sala Bianca / Cantieri Culturali alla Zisa) sarà protagonista di una masterclass sulla sua talentuosa carriera.

Il Festival inoltre conferirà il Premio Mestieri del Cinema – Città di Palermo al montatore Benni Atria , che venerdì 28 novembre (ore 15, Accademia di Belle Arti – Spazio Nuovo / Cantieri Culturali alla Zisa) terrà una masterclass aperta al pubblico e agli studenti, e presenterà due film da lui montati: Diaz – Don’t Clean Up This Blood (Italia, 2012) di Daniele Vicari, e L’ordine delle cose (Italia, 2017) di Andrea Segre. E proprio al regista e sceneggiatore di film e documentari Andrea Segre , narratore di dialoghi e confronti tra culture diverse, sabato 29 (ore 10, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sala Bianca / Cantieri Culturali alla Zisa) sarà dedicato un approfondimento inerente il suo cinema.

E ancora il Premio Michele Mancini , al miglior film del concorso Efebo Prospettive , assegnato dagli studenti dei corsi di cinema dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, e il Premio Cinema Donna , dedicato al cinema al femminile o a storie che esplorano temi legati alla maternità e alle figure femminili, e assegnato dall’A.N.D.E Palermo (aderente all’Associazione Nazionale Donne Elettrìci) insieme all’organizzazione Soroptimist International.

Novità di questa edizione la sezione Efebo Doc , che presenta due lavori firmati da registi diplomatisi al Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia: segnatamente Ewa – The Last Lesson (Italia, Polonia, 2025) di Andrea Mura e Federico Savonitto (in prima proiezione dopo l’anteprima al Biografilm Festival di Bologna) e Ore di veglia (Italia, 2025) di Federico Cammarata e Filippo Foscarini (reduce dalla Settimana della Critica dell’ultimo Festival di Venezia), insieme all’anteprima assoluta di Il corpo è di tutte (Italia, 2025), realizzato da due autrici palermitane, Mapi Rizzo e Martina Riina. Tre lavori tutti prodotti nel 2025 e realizzati da giovani autori legati per formazione, o origini al capoluogo siciliano, a testimonianza della vivacità creativa di questo territorio. Tutti i film saranno accompagnati in sala dai rispettivi registi.

Per Efebo Extra , mercoledì 26 novembre (ore 21, Goethe Institut – Sala Wenders / Cantieri Culturali alla Zisa), si proietterà Lotte in Weimar (Repubblica Democratica Tedesca, 1975) di Egon Günther, in collaborazione con il Goethe-Institut Palermo.

Il Festival saluterà il suo pubblico domenica 30 novembre (ore 20, Cinema De Seta) con la cerimonia di premiazione dell’ Efebo Prospettive – Migliore Opera Prima o Seconda, e con la proiezione di No Other Choice di Park Chan-wook (Corea del Sud, 2025), presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e in anteprima regionale.

Nella foto, Une vraie jeune fille di Catherine Breillat