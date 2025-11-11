“Efebo d’Oro Film Festival”- Agrigento

Condividi questo articolo?

Prende il via domani, martedì 11 novembre presso il Cinema Concordia di Agrigento la 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival.

Ad aprire la manifestazione – che in occasione di Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 celebra le sue origini tornando proprio ad Agrigento fino al 15 novembre, per poi proseguire la sua programmazione dal 26 al 30 novembre a Palermo – sarà il focus “Film Palestine”, un momento di riflessione sulla drammatica situazione a Gaza, e sulla rappresentabilità cinematografica attraverso lo sguardo dei registi Stefano Savona e Sepideh Farsi.

Nel dettaglio alle ore 18 Stefano Savona presenterà Piombo fuso (2009), documentario incentrato sul conflitto arabo-israeliano che ha girato all’interno della Striscia di Gaza, e alle ore 20.30 la regista iraniana Sepideh Farsi sarà in video collegamento da New York per introdurre, in dialogo con lo stesso Savona e con la scrittrice Evelina Santangelo, Put Your Soul in Your Hand and Walk/Metti la tua anima nella tua mano e cammina (2025), il suo documentario sulla giovane fotoreporter palestinese Fatma Hassona, uccisa da un attacco missilistico israeliano su Gaza.