DORIS: in radio e in digitale il nuovo singolo “ADDIO”

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “ADDIO” (Up Music), il nuovo singolo di DORIS. “Addio” è un brano che racconta le emozioni vissute quando si trova il coraggio di lasciar andare un passato doloroso o persone tossiche. È una canzone di liberazione, che trasforma la fine in un nuovo inizio.

Biografia

Doris, ventenne originaria del Friuli, si avvicina alla musica fin da bambina, quando a soli cinque anni inizia a suonare il violino. La passione cresce al punto da portarla, a quattordici anni, a iscriversi al liceo musicale, dove integra anche lo studio del pianoforte. Dopo tre anni, a causa di alcuni problemi, decide di cambiare percorso e intraprende la formazione come parrucchiera, scelta che le permette di avere più tempo da dedicare a ciò che ama di più: il canto. Inizia così a prendere lezioni di canto, scoprendo sin da subito che la sua vera vocazione è quella di diventare cantante. Da allora, Doris lavora con impegno e determinazione per trasformare questo sogno in realtà.