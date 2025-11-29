CUS Catania la sezione Volley avviata la stagione agonistica del Campionato di Prima divisione femminile

Condividi questo articolo?

Studio&sport e CUS Catania. Una mission quella della dual career, che la sezione Volley del Centro Universitario Sportivo etneo ha già vinto ancora prima di concludere la stagione agonistica del Campionato di Prima divisione femminile, avviata da due giornate.

Lasciato il circuito federale nazionale di Serie B, che la sezione aveva conquistato e mantenuto per tre stagioni consecutive, da quest’anno si riparte con un nuovo progetto che rafforza ulteriormente la mission del CUS Catania, impegnato a fare emergere talenti sportivi senza pregiudicare la crescita accademica.

La squadra, infatti, è composta da studentesse iscritte all’Università di Catania. Ai 14 elementi che compongono la rosa (la scorsa stagione erano 8 le atlete/studentesse), si aggiunge il coach federale Simone Saglinbene, avvocato, dipendente amministrativo dell’Ateneo catanese. La sezione Volley ha avuto l’intuizione d’aver individuato la risorsa giusta che, meglio di chiunque altro, potesse cogliere l’importanza del connubio studio/sport.

Con Simone Saglinbene alla guida della prima squadra, che ha fatto suo il progetto, avendo vissuto in passato le peculiarità di essere stato uno studente e al contempo atleta ad alto livello, le pallavoliste universitarie potranno proseguire serenamente nei rispettivi studi, senza che gli allenamenti confliggano con il rendimento accademico.

Le sessioni di allenamento che si svolgono al PalaArcidiacono – sede anche delle partite casalinghe – sono state previste nelle fasce orarie maggiormente confacenti con l’impegno studentesco, visto che il palazzetto è dotato anche di un’aula studio, consentendo così alle ragazze di poter coniugare al meglio le due cose. Studio&sport, una realtà che dal volley del CUS Catania, potrà essere preso come un modello affinché la dual career diventi la regola quotidiana negli ambienti sportivi della città.

Le atlete che sono state selezionate attraverso allenamenti riservati esclusivamente a studentesse di Unict ha visto un’ampia partecipazione con circa 50 aspiranti giocatrici. Una compagine, dunque, che incarna i valori fondanti del CUS Catania ossia la salvaguardia del percorso accademico parallelamente al cammino sportivo perché l’uno è il metronomo dell’altro che regola e scandisce i tempi degli studenti, che saranno i futuri professionisti del domani, senza compromettere lo spirito agonistico-competitivo.

Un progetto fortemente voluto dal responsabile della sezione Salvatore Lutri e sostenuto con grande entusiasmo e convinzione dal presidente del CUS Catania Massimo Oliveri, già professore ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale all’Università degli Studi di Catania, che si è concretizzato grazie al prezioso e fondamentale apporto di Alice Lombardo direttore sportivo del Cus Catania Volley nonché consigliera del comitato provinciale FIPAV di Catania, che ha messo a beneficio della sezione la competenza della materiale federale e la spiccata capacità organizzativa.

Il team cusino, reduce dalla vittoria in trasferta della scorsa settimana, giocherà la sua prima partita in casa al PalaArcidiacono (via Santa Sofia 111) domani, sabato 29 novembre, alle ore 17.00.

seguono il roster e lo staff tecnico/dirigenziale

ROSTER SQUADRA, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE CUS CATANIA VOLLEY

Numero – nome – ruolo

#2 COCO DOROTEA: Opposto (Unict – Corso di laurea in Economia aziendale)

#5 SALAMONE ELISA: (14 maglia da libero) / Libero (Unict – Corso di laurea in Medicina e chirurgia)

#6 GERACI PAOLA (K): Palleggiatrice (Unict – Corso di laurea in Scienze motorie)

#7 MARINO ALESSANDRA: Centrale (Unict – Corso di laurea in Medicina e chirurgia)

#8 MACCARRONE ELENA: Banda (Unict – Corso di laurea in Scienze motorie)

#9 TRINGALI GIADA ELENA: Centrale (Unict – Corso di laurea in Scienze e lingue per la comunicazione)

#10 PENNISI CHIARA: Libero (Unict – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria)

#12 DI SALVO ROBERTA: Libero (Unict – Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione)

#15 GIUNTA AGNESE: Banda (Unict – Corso di laurea in Biotecnologie)

#22 SPADARO SOPHIA: Palleggiatrice (Unict – Corso di laurea in Scienze e lingue per la comunicazione)

#23 GULLETTA FEDERICA: Banda (Unict – Corso di laurea in Giurisprudenza)

#26 PENNISI MARTINA: Opposto (Unict – Corso di laurea in Medicina e chirurgia)

#29 CLELIA GIORDANO: (18 maglia da Libero)/ Libero (Unict – Corso di laurea in Sociologia)

#33 TOSCANO MARTINA: Centrale (iscritta all’Accademia delle Belle arti di Catania, in convenzione con Unict)

STAFF TECNICO & COMPARTO DIRIGENZIALE

Responsabile sezione: Salvatore Lutri

Direttore Sportivo: Alice Lombardo

Dirigenti: Salvatore Andò, Davide Cannavò, Agostino Antonio Bonica, Fabrizio Ignazio Santoro

Primo allenatore: Simone Saglimbene

Collaboratore: Marco D’Amico

Preparatore atletico: Giovanni Giustino

Segnapunti: Patrizia Panebianco

Responsabile e allenatrice del settore giovanile: Roberta Licata

Smart coach assistenti settore giovanile: Martina Rapisarda, Melita Rando