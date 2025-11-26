Confartigianato Palermo aderisce all’International Street food di Palermo

Condividi questo articolo?

Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’anno: da giovedì 27 a domenica 30 novembre arriva a piazzale Giotto una nuova tappa dell’International Street Food, il grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada internazionale. L’evento, che ogni anno richiama migliaia di visitatori, trasformerà Piazzale Giotto in un vivace villaggio del gusto ricco di sapori, tradizioni e profumi provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Palermo e con il Patrocinio della Città di Palermo, trasformerà l’area in un vero e proprio villaggio del gusto, tra profumi, colori e tradizioni culinarie provenienti dai cinque continenti.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 27 novembre alle 18, con apertura fino a mezzanotte. Da venerdì 28 a domenica 30 novembre, il festival sarà aperto dalle 12 a mezzanotte, offrendo un percorso gastronomico continuo e adatto a tutte le età.

Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’Airs – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Imprese, -l’International Street Food, giunto alla nona edizione, è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante.

Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto”, in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante.

Tra i protagonisti dell’edizione di Palermo ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità.

Non mancherà un’ampia selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto.

L’ingresso è gratuito per tutti e rappresenta un invito a vivere quattro giornate all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta, in un evento che celebra la cultura del cibo come occasione di incontro e condivisione.