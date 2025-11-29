“Chianchieri” torna in libreria con una nuova veste grafica: l’autore Giankarim De Caro presenta il suo romanzo storico al Caffè Santelìa

Condividi questo articolo?

Un romanzo avventuroso, che narra le vicende rocambolesche di due fratelli, sullo sfondo degli anni dell’Unità d’Italia.

“Chianchieri”, terza prova letteraria di Giankarim De Caro per Navarra Editore, torna al pubblico dopo la ristampa, con una nuova veste grafica: una sorpresa per i lettori, che già avevano manifestato il loro apprezzamento per il libro, pubblicato nel 2020 dopo il brillante esordio di “Malavita” nel 2018 e la conferma del talento dello scrittore palermitano con “Fiori mai nati”, nello stesso anno.

Di “Chianchieri” e della sua produzione letteraria edita da Navarra, l’autore parlerà in occasione di un incontro in programma domenica 30 novembre alle 11:00 al Caffè Santelìa in via Maqueda 77 a Palermo.

In dialogo con Rosa Vitale e il professore Maurizio Guarneri, Giankarim De Caro – in uno scenario reso ancora più speciale dall’allestimento a cura dell’architetto Loredana Daniele – racconterà le esperienze narrative compiute fino a oggi, che lo hanno reso uno dei nomi più amati nel panorama letterario siciliano e nazionale.

“Chianchieri” è un romanzo storico ambientato negli anni cruciali tra la spedizione dei Mille e l’Unità d’Italia che racconta la vita di due gemelli, Cola e Totò, alle prese con un destino imprevedibile.

La dimensione privata si mescola a fatti che riguardano il passato dell’Italia, dando vita a una storia corale, in cui anche i personaggi secondari sono tratteggiati nel loro spessore psicologico.

Benché ambientato nella Sicilia dell’Ottocento, “Chianchieri” offre spunti di riflessione su temi più che mai attuali quali l’emigrazione: la voglia di un futuro migliore che anima i protagonisti, infatti, è la stessa che spinge tanti uomini a mettersi in viaggio oggi, alla ricerca della libertà e di una nuova identità.

Lo scenario descritto da Giankarim De Caro è quello delle Camicie Rosse, dei contadini di Bronte e di Nino Bixio, delle folle che reclamano cibo e terra e di un popolo che reagisce con forza all’oppressione.

Perfettamente a suo agio anche nel romanzo storico, l’autore stupisce il lettore per la capacità di affrescare in maniera dettagliata e realistica ambienti e personaggi.

