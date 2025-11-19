Cerimonia inaugurazione anno accademico 2025/2026 I.T.S. Academy Catania

Condividi questo articolo?

Come tradizione impone la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 I.T.S. Academy di Catania si apre sulle note dell’inno nazionale.

Ad aprire i lavori e porgere i saluti istituzionali a tutti i presenti è stata il Direttore Generale Brigida Morsellino: “Sono orgogliosa di essere oggi qui con tutti voi perchè apriamo un nuovo anno caratterizzato da tante certezze, tanti progetti in campo ma soprattutto dalla presenza di tantissimi giovani che vogliono costruirsi il proprio futuro. Noi lavoriamo focalizzandoci su un progetto comune, dove tutti devono sentirsi protagonisti, per sviluppare ulteriormente e mostrare, con sempre maggior incisività, le opportunità che l’I.T.S. Academy rappresenta nel panorama regionale e nazionale”.

Annunci

In collegamento web il Presidente Antonio Scamardella che ha sottolineato “la volontà di guardare sempre avanti verso le sfide del futuro con la consapevolezza di creare un’offerta specifica dove la duttilità è di vitale importanza nel mondo del lavoro e per affrontare i cambiamenti del sistema intermodale”.

A salire sul palco per gli interventi istituzionali sono stati: il Comandante Ernesto Cataldi della Capitaneria di Porto di Catania, il dirigente dell’ufficio scolastico e territoriale di Catania Emilio grasso, il Comandante della Guardia di Finanza Matteo Cannella, il Capitano di Vascello Pasquale Parascandalo, Il Comandante della Stazione Elicotteri “Maristaeli” di Catania Capitano di Vascello Andrea Borgh, il Comandante di Fregata Alberto Cusmano, l’ex studente del “Duca degli Abruzzi” Francesco D’Arrigo, la coordinatrice dei Corsi I.T.S. Academy Carmela Rapisarda e l’Ufficiale di Coperta Salvatore Caponnetto.

Al vice presidente Tiziano Minuti il compito di presentare alla folta platea la relazione annuale. “L’I.T.S. Academy di Catania è ai primi posti nel Paese per numero di cadetti iscritti, per numero di promossi e per numero di giovani occupati. Questo ci dà la consapevolezza di poter fare ai ragazzi delle promesse che possiamo mantenere. In questi anni l’accademia si è costruita una solida reputazione fatta di numeri e dati di assoluto valore”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il R.U.P. dell’I.T.S. Academy Giuseppe Maria Sassano: “L’Accademia rappresenta un modello dove domanda e offerta si incontrano grazie ad un sistema duale che comprende la formazione in aula e quella presso le aziende. Questo spiega i numeri altamente positivi destinati a migliorare ancora con l’inaugurazione della nuova sede che sorgerà nel cuore di Catania in uno dei quartieri storici della città come quello dell’Antico Corso”.

I lavori della giornata sono proseguiti il 1° panel dal titolo “LA VOCE DEI GIOVANI E DELLE AZIENDE – L’I.T.S. Academy di Catania si racconta” e moderato dal vice presidente Tiziano Minuti con gli interventi di Salvo Belfiore (Drive Scuola Guida), Aldo Randazzo (Nicolosi Trasporti), Marcello Pica (Grimaldi), Fabrizio Ferrera (Next) e gli allievi ITS Academy chiamati per settore.

Nel 2° panel, moderato dal membro del CdA Antonio Errigo, dedicato al “LAVORO E FORMAZIONE A CONFRONTO” sono intervenuti l’amministratore delegato di Caronte & Tourist e vice presidente Confitarma Lorenzo Matacena e il presidente del Grimaldi Group Eugenio Grimaldi

Nel 3° panel con “LE DONNE DELLE ISTITUZIONI TRA LEGALITÁ E LAVORO” , moderato dalla Direttore Generale Brigida Morsellino, hanno preso parte Angela Cannarozzo (vice-dirigente della polizia stradale di Catania), Beatrice Casamassa (Maggiore dell’Arma dei Carabinieri) e Antonella Barrera (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania).

La conclusione dei lavori è stata curata dal Dott. Leonardo Piliego di Confitarma