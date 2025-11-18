Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026 I.T.S. Academy di Catania

Condividi questo articolo?

L’evento si terrà oggi, martedì 18 novembre ore 10:00 presso il “Catania International Airport Hotel” in via S. Giuseppe Alla Rena 94

Un momento che sarà aperto con i saluti istituzionali del Direttore Generale Brigida Morsellino. A chiudere questa prima parte dell’evento sarà la relazione annuale del Presidente Antonio Scamardella.

La giornata proseguirà con il 1° panel dal titolo “LA VOCE DEI GIOVANI E DELLE AZIENDE – L’I.T.S. Academy di Catania si racconta” e moderato dal vice presidente Tiziano Minuti con gli interventi di Salvo Belfiore (Drive Scuola Guida), Francesco Marcello Morbidelli (Elettra), Fabrizio Pica (Grimaldi), Ferrera (Next) e gli allievi ITS Academy chiamati per settore.

Il 2° panel sarà dedicato al “LAVORO E FORMAZIONE A CONFRONTO” moderato dal membro del CdA Antonio Errigo con Lorenzo Matacena ed Eugenio Grimaldi.

LE DONNE DELLE ISTITUZIONI TRA LEGALITÁ E LAVORO sarà il tema centrale del 3° panel con il Direttore Generale Brigida Morsellino nel ruolo di moderatrice per gli interventi di Angela Cannarozzo (vice-dirigente della polizia stradale di Catania), Beatrice Camassa (Maggiore dell’Arma dei Carabinieri) e Antonella Barrera (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania).

CONCLUSIONE DEI LAVORI a cura del Dott. Leonardo Piliego di Confitarma

Per l’occasione saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni Politiche e Sociali della città di Catania e della Regione Sicilia. Accanto a loro la Capitaneria di Catania, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, la Marina Militare.

