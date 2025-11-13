Cecilia Quad: in radio e in digitale il nuovo singolo “Su di noi”

Condividi questo articolo?

Venerdì 14 novembre sarà disponibile in radio, su tutte le piattaforme digitali e nei principali digital stores “Su di noi”, il nuovo singolo di Cecilia Quad, secondo estratto dall’EP “Se fosse un film”, la cui uscita è prevista per i primi mesi del 2026.

Il brano, celebre successo di Pupo e simbolo della spensieratezza italiana degli anni ’80, viene completamente reinterpretato da Cecilia Quad in una veste inedita: una rilettura intensa, cinematografica, impreziosita da atmosfere epiche e suggestioni orchestrali che richiamano la scrittura di compositori quali Hans Zimmer, Harry Gregson-Williams ed Ennio Morricone.

Con questa nuova versione, l’artista abbandona l’immaginario pop originale per restituire al brano una dimensione più matura ed emozionale, trasformandolo in una vera e propria colonna sonora capace di evocare immagini da grande schermo.

«Tutti conosciamo Su Di Noi come un simbolo della leggerezza italiana anni ’80 – Dichiara Cecilia Quad – Io ho voluto stravolgerla completamente, trasformandola in una vera e propria colonna sonora. In questa versione c’è intensità, c’è respiro, c’è una storia d’amore che prende il volo, con una forza nuova. È il brano su cui punto di più, perché mostra davvero la direzione del mio progetto Se fosse un film, e racconta l’emozione che nasce quando una canzone diventa cinema.»

Con “Su di noi”, Cecilia Quad conferma la sua attitudine alla ricerca e alla reinterpretazione creativa, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente che reimmagina un grande classico della musica italiana attraverso un linguaggio contemporaneo e cinematografico.

Biografia

Cantautrice e interprete, si è fatta conoscere per il talento nel trasformare cover internazionali in creazioni del tutto nuove, caratterizzate da una vocalità eterea e da arrangiamenti ricercati. Con l’EP Molto Personale, composto da reinterpretazioni, ha ottenuto grande visibilità: la sua versione acustica di Take On Me è stata presentata su Rai Uno e trasmessa da emittenti nazionali come Radio Capital, R101 e Radio Uno. Il suo rifacimento di Papaoutai di Stromae, riarrangiato in chiave acustica, ha superato le 300.000 visualizzazioni e raggiunto i vertici delle classifiche iTunes in Italia, Belgio e Malta. La sua passione per la musica francofona che nasce da radici familiari, la porta a collaborare con lo scrittore Frédéric Maze, musicando un suo testo in francese sul Senegal, diffuso dalle principali radio di Dakar e perfino nella televisione di Youssou N’Dour. Il nuovo progetto, l’EP “Se fosse un film”, reinterpreta brani celebri in chiave cinematografica con arrangiamenti ispirati a Hans Zimmer e Ennio Morricone e Gregson -Williams. Un lavoro che anticipa i suoi inediti, dove sarà protagonista di un genere originale e personale: l’epic pop sinfonico.