Catania: presentazione del saggio di Carlo Ruta “Cristianità e Islam dagli Altavilla a Federico II di Svevia”

La Mondadori Bookstore di Piazza Roma CT e l’Area multimediale del «Laboratorio degli Annali di storia», si presenta venerdì 14 novembre 2025, ore 17.30, alla presentazione del saggio Il leone e il cammello: Cristianità e Islam dagli Altavilla a Federico II di Svevia, l’ultima opera dello storico Carlo Ruta.

Il libro propone uno sguardo esplorativo del XII e del XIII secolo nel Regnum normanno e svevo e nei paesi che con il Regnum insulare e peninsulare meglio interagivano, colti da prospettive inconsuete, che più pongono in risalto fatti notevoli sotto il profilo dell’organizzazione dei saperi, dell’elaborazione delle lingue e delle arti letterarie, dei percorsi scientifici e dei contatti interculturali. Gli scenari sono quelli di una età di mezzo poco immaginata, che incubò strutture e risorse nodali lungo gli itinerari che condussero alla modernità, lanciando esperienze e messaggi che ancora oggi fanno riflettere.

Vi assicuriamo un momento conoscitivo di qualità che si chiuderà con un dibattito aperto. La vostra presenza è particolarmente gradita, vi aspettiamo e ricevete intanto i nostri cordiali saluti