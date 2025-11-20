Catania. L’astronauta Luca Parmitano al dipartimento di Fisica e Astronomia di Unict

Condividi questo articolo?

Domani, venerdì 21 novembre alle 17:30, nel Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” (via Santa Sofia 64), l’astronauta Luca Parmitano (European Space Agency, ESA) incontrerà le studentesse e gli studenti, la comunità accademica e il pubblico interessato, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Camminare tra le stelle” (Feltrinelli), scritto insieme al giornalista scientifico Emilio Cozzi.

Introdurrà l’incontro il Prof. Stefano Romano, direttore del DFA. Modera il prof. Giuseppe Puglisi, docente di Astrofisica.

Annunci

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.