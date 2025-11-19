Catania. Inaugurati i nuovi corsi gratuiti di difesa personale #doNNEvietatomorire

Condividi questo articolo?

Grande partecipazione di allieve e di pubblico per i nuovi corsi di autodifesa del progetto socio educativo #doNNevietatomorire, nato da un’idea della presidente Valentina Capizzi per aiutare le donne a difendersi in caso di aggressione.

La sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. Catania del Maestro Santo Torre è affollata anche da uomini che non vogliono essere etichettati come mostri e credono nei valori del rispetto e della condivisione.

Annunci

“Saper affrontare situazioni di pericolo, promuovere la fiducia in se stesse e il senso di comunità tra donne- dichiara Valentina Capizzi- è il leit motiv dei corsi gratuiti di difesa personale promossi da #doNNevietatomorire attivi già da ben 5 anni nel nostro territorio e grazie al supporto e alla collaborazione dell’imprenditore Antonio Cafaro, del Maestro Santo Torre e alla presenza del Senatore e già ministro dell’Interno e già sindaco Enzo Bianco, del viceprefetto Sarita Giuffrè e del già Consigliere Comunale Mario Crocitti sono felice di poter inaugurare questo nuovo ciclo di lezioni”.

#DoNNevietatomorire- come ribadito durante la presentazione- non promuove violenza ma offre gli strumenti necessari per difendersi da una possibile aggressione, che può avvenire non solo per strada ma anche tra le mura domestiche.

“È giusto sposare l’iniziativa di Valentina Capizzi- dichiara Enzo Bianco prima della dimostrazione su campo di un esercizio del maestro Santo Torre con una volontaria- ed è fondamentale ricordarsi che le donne vanno aiutate e sostenute ogni giorno e non solo il 25 Novembre perché il dolore e la sofferenza non hanno una data specifica e non conoscono calendario. È necessaria un’azione preventiva ed educativa affinchè violenze come quella subita dalla ragazzina a villa Bellini durante la festa di Sant’Agata non accada più e farò tutto quel che è possibile per contribuire alle iniziative contro la lotta di genere”.

“Ho sempre aperto le porte alle donne per aiutarle a difendersi- dichiara Santo Torre tecnico dell’associazione e divulgatore della disciplina “Karate Do” in Sicilia che ha contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione formando moltissimi atleti ed arbitri di caratura internazionale, nazionale e regionale sin dalla precedente associazione la “Fesika” che ha costruito le basi dell’attuale “F.I.J.L.K.A.M”- ed ho sposato quest’iniziativa già dallo scorso anno perché questa disciplina coltiva l’autostima e la sicurezza di sé accogliendo con gioia l’invito dell’amico Antonio Cafaro da sempre impegnato nella lotta a favore della parità di genere perchè ognuno di noi deve contribuire, come puó,a fermare questa scia di sangue”.

Prossimo appuntamento con la manifestazione itinerante di #DoNNevietatomorire lunedì 24 novembre, ore 17.30, presso gli spazi di Piazza Scammacca per un evento di musica e spettacolo dedicato alla donna e alla sua bellezza.

Ospiti dell’evento culturale la cantante Angela Di Mauro che canterà “Donna” di Mia Martini, la scrittrice Barbara Giuliano, che presenterà il libro “La voce della Mandragora”, l’artista Lorena Lo Verde la quale esporrà una mostra di quadri dal titolo “Athena: la Dea che sfida i limiti” e l’attrice Vera La Rosa della scuola di scrittura e storytelling Tiresia che curerà il momento teatrale dal titolo “Morgana: non temere le streghe, abbi paura di chi le uccide”.