“Catania Film Fest” targata CNA Cinema e audiovisivo, “Artigiani per il cinema”

Si conclude la XIV edizione del Catania Film, con ampio spazio riservato alla sezione, targata CNA Cinema e audiovisivo, “Artigiani per il cinema” e con un Evento Speciale su Piera Degli Esposti dedicato al coraggio delle attrici e degli attori

Si chiude sabato 15 novembre la XIV edizione del Catania Film Fest, la prima in partnership con la CNA Cinema e Audiovisivo di Catania di cui il fondatore e direttore artistico del festival, Cateno Piazza, è stato nominato Presidente.

Il primo appuntamento della giornata conclusiva è alle 9.00 con la proiezione in Sala Verde del film in concorso nella sezione Catania Film Italiana La leggerezza di Andrea Caciagli, seguita da un incontro con il regista. Nella stessa sala, a partire dalle 11.30, parte la visione di una lunga serie di corti: quello Fuori Concorso , Domenica sera di Matteo Tortone, i due di Catania Corto Euro Mediterranea : First time in drag di Pietro Macaione e Samsa di Gianpiero Pumo, seguito da un incontro col regista.

E ancora, nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.10 i corti di Catania Corto Euro Mediterranea Dream car wash di Edoardo Brighenti e Volevo dirti una cosa di Leone; i corti Fuori Concorso – Corti siciliani Luca, fuori sincrono di Alessandro Marinaro, In bocca al lupo di Tom Colley, Cross Road di Luca Arcidiacono, Auto-tune di Castrense Scaturro e Federico Scrima; Argento di Massimiliano Russo; Christian di Diego Finocchiaro; The End di Simone La Rosa, La tua grazia di Sharon Aurora Puglisi, Selfie di Adriano Spadaro e L’estate amara di Gaetano Di Gaetano. Infine per Fuori Concorso , Le prime volte di Giulia Cosentino e Perla Sardella. Tutte le proiezioni saranno seguite da incontri con i registi.

In Sala Grigia a partire dalle 10.00 ampio spazio dedicato alla sezione Artigiani per il cinema figlia del connubio con CNA, con la replica del corto fuori concorso Nuova alba di Adriano Cutraro, seguito da un incontro con il regista e da una lunga serie di panel tenuti da relatori di primordine: “Artigianato digitale: nuove professioni e competenze” con Giovanni Farinella (docente Unict), Andrea Tassone (presidente CNA Digitale Catania) e Rosario Leotta (presidente CNA Moda Calzature Pelletteria e Pellicceria, Catania); “Intelligenza Artificiale e Cinema: opportunità e rischi” con la regista e sceneggiatrice Laura Luchetti, la regista Mara Tamkovich, l’attrice Manuela Ventura, l’attrice e produttrice Paola Roccuzzo e il regista e produttore Alessandro Marinaro; “Le produzioni in Sicilia: reti, location, opportunità e maestranze. Focus su Etna, sostenibilità e paesaggio” con il regista e produttore CINE CT Alfredo Lo Piero, il Responsabile culturale sezione cinema del comune di Maletto Pietro Butera, il direttore artistico di Corti in Cortile Festival Davide Catalano, la direttrice artistica Ortigia Film Fest Lisa Romano e il presidente di FCS – Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia Cateno Piazza.

E ancora, a partire dalle 15.00: “Bandi di finanziamento, diritti, contratti e valorizzazione delle maestranze” con il funzionario CNA Catania Vincenzo Cutraro e la giornalista e autrice Pina Mazzaglia; “Esperienze e produzioni indipendenti e artigianato”, con il regista, sceneggiatore e produttore Massimiliano Russo e il regista e sceneggiatore Luca Arcidiacono.

Restando in Sala Grigia alle 16.00, c’è la presentazione del libro L’uomo che guarda. Andate e ritorni nel cinema di Elia Suleiman scritto dal direttore artistico del Catania Film Fest Emanuele Rauco, che incontra il pubblico nella cornice di LIBRI DiVini . A seguire: “Il cinema e la memoria: Catania e la Sicilia” raccontate da Franco La Magna, storico e critico cinematografico.

Dalle 16.45 alle 19.00, ancora in Sala Grigia, assecondando la nuova vocazione del Catania Film Festival, un lungo spazio dedicato agli incontri tra artigiani e professionisti del cinema e dell’audiovisivo: Networking e Sessioni B2B: “Il ruolo della comunicazione” con Pina Mazzaglia e Antonino Schilirò; “Il ruolo del fotografo di scena” con Antonio Parrinello, Mario Puglisi; “Il ruolo del regista” con Marco Latina, Andrea Antoci, Adriano Spadaro, Francesco Di Mauro, Antonino Rapicavoli, Salvatore Greco, Giulia Cosentino, Simone La Rosa, Diego Finocchiaro, Castrense Scaturro, Tom Colley; “Il ruolo del produttore” con Giancarlo Pirrello, Francesco Di Mauro, Paola Roccuzzo; “Il ruolo del compositore/musicista” con Daniele Maugeri, Giovanna Albani; “Il ruolo di attore e attrice” con Angelo Mingiardi, Ornella Giusto, Giusy Mintendi, Valentina Marchese; “Il ruolo del coordinatore e location manager” con Loredana Poidomani.

A partire dalle 20.00 la Giuria del Catania Film Fest composta da Laura Luchetti (regista e sceneggiatrice, Presidente), Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice), Marco Fallanca (manager in eventi e comunicazione), Maria Arena (autrice e regista), Anna Collabolletta (music supervisor), Ivan Scinardo (direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia), Giuseppe Grossi (critico cinematografico) e Lucia Sardo (attrice) assegnerà i seguenti premi: Premio Miglior Film Indipendente Euro Mediterraneo; Premio Miglior Film Indipendente Italiano; Premio Miglior Cortometraggio Euro Mediterraneo; Premio Miglior Film Giuria Giovani e Adulti; Premio Migliore Recensione cinematografica; Premio Speciale Direzione Artistica e Giuria.

Alle 21.00 gran finale con il Film di chiusura Semplicemente Piera di Manuel Giliberti che illustra la figura di Piera Degli Esposti, anima libera e straordinaria interprete che ha lasciato un segno profondo nel cinema e nel teatro italiani. Un Evento speciale con cui si intende rendere omaggio alle attrici e agli attori, al loro coraggio e al contributo vitale a un cinema che, pur tra le difficoltà, continua a raccontare la verità dell’essere umano. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista Manuel Giliberti, la scrittrice Giusi Norcia e le interpreti Lucia Sardo e Deborah Lentini.

Il Catania Film Fest è promosso dalla omonima Associazione, in collaborazione con Zo Centro Culture Contemporanee, FCS – Il Coordinamento dei Festival di Cinema in Sicilia, il Coordinamento UNESCO dei Festival culturali delle città tardo-barocche del Val di Noto e CNA – Cinema e Audiovisivo, Catania, oltre ad altri partner, associazioni e sponsor che continuano a unirsi al progetto.

Nella foto, Piera Degli Esposti