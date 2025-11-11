Catania. #doNNevietatomorire corsi gratuiti di autodifesa e un incontro in nome del rispetto

Condividi questo articolo?

Continua l’impegno di Valentina Capizzi presidente dell’Associazione #doNNnevietatomorire, a sostegno della lotta contro la violenza di genere, che da cinque anni promuove in tutto il territorio etneo corsi gratuiti di autodifesa per aiutare le donne a proteggersi in caso di aggressione.

Nel mese di novembre dedicato alla celebrazione della

“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” la squadra di #doNNevietatomorire prosegue il suo percorso sociale ed educativo per sensibilizzare la società e tentare così di bloccare questa lunga scia di sangue.

Valentina Capizzi, una donna per le donne come ama definirsi, in diversi giorni e in distinti punti della città con linguaggi e strumenti differenti di educazione, rispetto, difesa personale e autostima aiuterà e sosterrà le donne a non cadere nella trappola dell’amore malato per ridare valore a tutte quelle donne che per svariati motivi credono di aver perso la propria dignità per colpa di un uomo.

“Da anni mi spendo nella lotta contro il femminicidio- dichiara Valentina Capizzi-, perché sono convinta che tutti, ognuno con il suo ruolo, ha il dovere morale e civile di fermare questa mattanza di donne innocenti e sono convinta che solo con la giusta educazione si può arrivare ad arrestare questa lunga traccia di dolore e morte”.

Sarà una manifestazione itinerante di ben 2 giorni che si pone l’obiettivo di aiutare le donne ad affrontare situazioni di pericolo promuovendo anche la fiducia in se stesse attraverso il senso di comunità tra donne.

Lunedì 17 novembre, alle ore 17.30, nella sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S, in via scilla 9 a Catania, alla presenza del

Senatore Enzo Bianco, già Ministro dell’Interno e Sindaco di Catania, del

vice prefetto Sarita Giuffrè e del già Consigliere comunale della città di Catania Mario Crocitti il Maestro di Karate Santo Torre per il secondo anno consecutivo da sempre impegnato in iniziative a favore delle donne e nella prevenzione femminile, inaugurerà i nuovi corsi gratuiti di difesa personale.

“Le lezioni- continua Valentina Capizzi- saranno tenute dal M° Santo Torre, tecnico dell’associazione e divulgatore della disciplina “Karate Do” in Sicilia che ha contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione formando moltissimi atleti ed arbitri di caratura internazionale, nazionale e regionale sin dalla precedente associazione la “Fesika” che ha costruito le basi dell’attuale “F.I.J.L.K.A.M” il quale ha sposato il progetto #doNNevietatomorire sin dal nostro primo incontro avvenuto oltre un anno fa da cui è nata una splendida collaborazione”.

Lunedì 24 novembre, alle ore 17.30, negli spazi di Piazza Scammacca #doNNevietatomorire celebrerà il valore della donna e la sua importanza all’interno della società attraverso una speciale manifestazione culturale che tra teatro, scrittura e pittura racconterà la donna in nome dell’amore e del rispetto.

Ospiti dell’evento culturale la cantante Angela Di Mauro che canterà “Donna” di Mia Martini, la scrittrice Barbara Giuliano, che presenterà il libro “La voce della Mandragora”, l’artista Lorena Lo Verde la quale esporrà una mostra di quadri dal titolo “Athena: la Dea che sfida i limiti” e l’attrice Vera La Rosa della scuola di scrittura e storytelling Tiresia che curerà il momento teatrale dal titolo “Morgana: non temere le streghe, abbi paura di chi le uccide”.