Catania. #doNNevietatomorire a Piazza Scammacca arte, musica e teatro per omaggiare la donna e la sua bellezza

Condividi questo articolo?

L’Associazione #DoNNevietatomorire, diretta da Valentina Capizzi, dopo l’inaugurazione dei corsi gratuiti di autodifesa personale, nel mese dedicato a tutte le vittime di violenza di genere decide di omaggiare e dare valore a tutte le donne attraverso il linguaggio dell’arte, del teatro e della musica.

“Lunedì 24 novembre, alle ore 17.30, negli spazi di Piazza Scammacca- dichiara Valentina Capizzi- si parlerà di educazione, rispetto, difesa personale e autostima che aiuti a non cadere nella trappola dell’amore malato per ridare valore a tutte quelle donne che per svariati motivi credono di aver perso la propria dignità per colpa di un uomo”.

Annunci

Sarà una evento dedicato alle donne e alla loro bellezza, al loro valore, alla loro preziosità in nome dell’amore e del rispetto.

Ospiti dell’evento culturale il Deputato della Repubblica Luciano Cantone, la cantante Angela Di Mauro che canterà “Donna” di Mia Martini, la scrittrice Barbara Giuliano, che presenterà il libro “La voce della Mandragora”, l’artista Lorena Lo Verde la quale esporrà una mostra di quadri dal titolo “Athena: la Dea che sfida i limiti” e l’attrice Vera La Rosa della scuola di scrittura e storytelling Tiresia che curerà il momento teatrale dal titolo “Morgana: non temere le streghe, abbi paura di chi le uccide”.

“Da cinque anni mi spendo attivamente nella lotta contro la violenza di genere- conclude Valentina Capizzi- perché sono convinta che ognuno di noi, con il suo ruolo, ha il dovere morale e civile di tentare di cercare arrestare questa scia di sangue che vede ogni anno aumentare il numero di donne ammazzate per mano di un uomo e solo con la giusta educazione si può arrivare a sconfiggere questo cancro sociale”.